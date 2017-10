Euroopa Liidu liikmesriigid ei suutnud peale sotsiaalministrite kohtumise esimest sessiooni kokku leppida lähetatud töötajate direktiivis, kuna vaesemad riigid leiavad, et praegused reeglid on hädavajalikud õiglase konkurentsi jaoks.

Reutersi andmeil soovivad vaesemad, peamiselt Ida-Euroopa riigid säilitada praeguseid reegleid, mis lubavad nende kodanikel töötada teistes liikmesriikides kõrgema palgaga kui nad teeniksid kodus, kuid siiski madalama palgaga kui kohalikud töötajad. Rikkamad riigid peavad seda sotsiaalseks dumpinguks ja tööturu solkimiseks.

Eesti juhib täna Luksemburgis arutelu, kus loodetakse ületada liikmesriikide seas pikale veninud Ida- ja Lääne-Euroopa lõhe selles küsimuses. Esimesel töösessioonil võtsid sõna peaaegu kõik liikmesriigid, kuid üksmeelt nad ei leidnud.

Üks peamisi vaidluskohti on juunis Euroopa Komisjoni välja käidud maanteetransporti puudutavate reeglite sidumine lähetatud töötajate direktiiviga. Hispaania, Iirimaa ja Ida-Euroopa riigid soovivad, et lähetatud veoautojuhtide küsimusega tegeleks maanteetranspordi pakett, mitte lähetatud töötajate direktiiv.

Ületamata on ka erimeelsus üleminekuaja osas, mis jääb reformis kokku leppimise ja selle jõustumise vahele – valikuid on kahest kuni viie aastani.

Samuti on vaidlusküsimuseks lähetuse pikkus, peale mida hakkab töötaja alluma kodukoha tööseaduste asemel selle riigi seadustele, kuhu ta on lähetatud. Euroopa Komisjon pakkus selleks ajaks 24 kuud, kuid Saksamaa ja Prantsusmaa on soovinud, et see juhtuks peale 12 kuud. Eesti kui eesistujariik pakkus kompromissina välja 20 kuud.

Ministrid ei jõudnud kokkuleppele selles ega teistes küsimustes, näiteks täpsetes töötasude reeglites.

Kuigi lähetatud töötajaid on Euroopa Liidu üldises tööjõus üsna vähe, on sellest saanud poliitiliselt tundlik sümbolküsimus, mis on lõhestanud rikkamad ja vaesemad riigid. Seejuures on teema äärmiselt oluline Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, kes püüab kodumaal viia läbi rasket majandusreformi ning soovib oma valijatele näidata, et seisab nende huvide eest ka Euroopa Liidus.