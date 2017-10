Euroopa Liidu liikmesriigid pole suutnud peale sotsiaalministrite kohtumise mitut sessiooni kokku leppida lähetatud töötajate direktiivis, kuna vaesemad riigid leiavad, et praegused reeglid on hädavajalikud õiglase konkurentsi jaoks. Kuna vastasseis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel näib ületamatu, liigutakse tõenäoliselt edasi enamushääletuse, mitte konsensuse toel.

Vaesemad, peamiselt Ida-Euroopa riigid soovivad säilitada praeguseid reegleid, mis lubavad nende kodanikel töötada teistes liikmesriikides kõrgema palgaga kui nad teeniksid kodus, kuid siiski madalama palgaga kui kohalikud töötajad. Rikkamad riigid peavad seda sotsiaalseks dumpinguks ja tööturu solkimiseks.

"Keerulistes küsimustes läbirääkimised nõukogus võtavad alati aega ja selles pole midagi ebatavalist, et esimese lauaringiga kokkuleppele ei jõuta," kinnitas Annikky Lamp, Eesti Euroopa Liidu alalise esinduse pressiesindaja. Ta lisas, et läbirääkimised Luksemburgis jätkuvad.

Tervise- ja tööminister kinnitas esmaspäeva hommikul Luksemburgis, et on veendunud läbimurde võimalikkuses: "Viimastel kuudel, päevadel ja tundidel on eesistuja teinud tohutult tööd, et lahendada riikide erimeelsusi selles väga keerulises ja väga olulises direktiivis. Me oleme kindlad, et täna on võimalus jõuda kokkuleppele."

Sama sõnas ka Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste volinik Marianne Thyssen: "Olen valmis siin olema nii kaua kui vaja, kas või terve öö. See on tähtis, sest see puudutab õiglust. Õiglaseid reegleid tööturul."

Ossinovski sõnul on ministrid varunud läbirääkimisteks piisavalt aega ja palunud suisa lisatõlketeenust, et arutada teemat seni, kuni jõuavad kokkuleppele. "Lõppetapis, ehkki väga paljus on kokku lepitud, eks viimased detailid võivad mõnikord olla kõige otsustavamad ja kui tahet kokku leppida ei ole, siis loomulikult eesistujana ei ole muud teha, kui seda nentida," tõdes minister. "Hetkel töötame samm sammu haaval selles suunas, et kokkulepe sünniks."

Tsenter versus perifeeria

Veel esmaspäeva õhtul polnud terve päeva kestnud vaidlustele lõppu näha. Kokkuleppe leidmisel pole küsimus niivõrd Ida ja Lääne, uute ja vanade liikmesriikide vastanduses nagu rändekriisis ja paljudes teistes küsimustes, vaid lõhe jookseb pigem Kesk-Euroopa ja Euroopa Liidu piiripealsete liikmesriikide vahel.

Kesk-Euroopa riigid on Prantsusmaa eestvedamisel koondunud väga jõuliselt blokki, kus nõuavad, et lähetatud töötajad peaksid 12 kuu möödudes alluma tööturu reeglitele, mis valitsevad sihtriigis. Hispaania, Portugal ja Iirimaa on joondunud pigem Visegradi riikide taha - peamiselt kaugsõiduveokite juhte puudutavate regulatsioonide pärast.

Kokkuleppe saavutamise teebki võrreldes varasemaga lihtsamaks, et läbirääkimiste käigus otsustati transpordisektorit käsitleda lähetatud töötajate direktiivist eraldi.

Oluliseks vaidlusküsimuseks on olnud lähetuse pikkus, peale mida hakkab töötaja alluma kodukoha tööseaduste asemel selle riigi seadustele, kuhu ta on lähetatud. Esialgse ettepaneku järgi pidi selleks perioodiks olema 24 kuud, kuid esmaspäevaste läbirääkimiste jooksul toodi ERRi andmetel ettepanek kõigepealt 20 kuule ja hiljem 18 kuule. Emmanuel Macron on aga öelnud, et see periood ei tohi ületada üht aastat.

Ühehäälne kokkulepe on esmaspäeval väga vähetõenäoline, aga kokkulepe, kui see sünniks ka kvalifitseeritud häälteenamusega, lahendaks tupikseisu, millega on pooleteist aasta jooksul silmitsi seisnud kaks eesistujat enne Eestit.

Kuigi lähetatud töötajaid on Euroopa Liidu üldises tööjõus üsna vähe, on sellest saanud poliitiliselt tundlik sümbolküsimus, mis on lõhestanud rikkamad ja vaesemad riigid. Seejuures on teema äärmiselt oluline Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, kes püüab kodumaal viia läbi rasket majandusreformi ning soovib oma valijatele näidata, et seisab nende huvide eest ka Euroopa Liidus.