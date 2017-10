Rakvere peakunstniku Teet Suure looming on juba kolm talve järjest väljendunud erilise kuuseinstallatsioonina linna peaväljakul. Välismeedia kirjutab Lääne-Viru maakonnakeskuse erilisest kuuselahendusest vaimustusega, ent välisturistide arvu see kasvatanud ei ole.

Pigem mõjus piirkonna turismile hoogustavalt Rakvere spaakeskuse valmimine, iseäranis tõmbab see siseturiste.

Praegu külastab Lääne-Virumaad aastas ligi 100 000 siseturisti ja üle 30 000 välisturisti.

"Kuusk muidugi ise ei ole eraldi tuleku põhjuseks, küll aga see on tuntuse kasvatamise võimaluseks ja kui rääkida näiteks välisturistidest, siis Rakveres ja Lääne-Virumaal tervikuna on põhiline külastaja Soomest," ütleb ka EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

EAS turundab Eestit muuhulgas jõulumaa kuvandiga, mida aitab luua Tallinna traditsiooniline jõuluturg, mis aasta-aastalt üha rohkem turiste meie pealinna toob.

"Meil on hea võimalus oma esitlustes, oma postitustes, oma uudiskirjades saata välja ka seda sõnumit, et lisaks sellele traditsioonilisele kaunile Tallinna jõuluturule on meil Rakveres ka jõulukuusk, mis on teistsugune," selgitab Mutso EAS-i abi Rakvere turundamisel.

Lääne-Viru maavanem ja Rakvere tulevane linnapea Marko Torm (RE) ütleb, et välismaal oma piirkonda esindamas käies on saanud Lääne-Virumaa inimestele selgeks, et maakonda on keeruline turundada. Ta leiab, et tähelepanu võitmiseks on oluline teha koostööd, kuid praegu pusib igaüks oma kodulehe ja mobiilirakendusega omapäi.

"Kui me käime väljaspool Eestit ja püüame Lääne-Virumaad turundada, müüa, tuua siia külastajaid, siis me oleme mõistnud, et Lääne-Virumaad nimetajana on suhteliselt keeruline väljapool nö arusaadavaks teha ja meie kontseptsioon viimastel aastatel on olnud Suur-Rakvere läbi," tõdeb Torm.

"Suur-Rakvere alla käib kõik hinnanguliselt 40-45 km raadiuses ümber maakonnakeskuse."

Enim külastavad Lääne-Virumaad soomlased, ent rakendamata potentsiaali näeb maakond eeskätt Venemaa suunal.

"Me oleme täpselt Peterburi-Tallinna marsruudi peal ehk kui ka tulevikus peaks viisaprobleemid lahenema mingil moel ja suhtlus Venemaaga minema aktiivsemaks, siis meie oleme need, kuhu tuleb uus tulv turiste. Soomlased, rootslased, sakslased on meid juba avastanud, lätlased ja venelased on tegelikult see turg, kuhu me peaksime kindlasti rohkem panustama," leiab Torm.

Tulevane Rakvere linnapea lubab, et kuuseinstallatsioon ei kao Rakverest seni, kuni linna peakunstnik Teet Suur seda teha jaksab ja tahab. Koalitsioonilepingus antud lubadus püstitada linna ehtne kuusk on aga peakunstniku motivatsiooni kõikuma löönud, mistõttu pole Rakverele au ja kuulsust toonud lahendus tänavu sugugi veel kindel.