Daimleri teatel otsivad ametnikud selle kontoreid läbi ning ettevõte on esitanud leebema kohtlemise taotluse.

Ka Volkswagen teatas, et seda uuritakse Euroopa Komisjoni konkurentsimenetluse raames.

Euroopa Komisjon teatas, et selle ametnikud viisid koos Saksa konkurentsiametnikega esmaspäeval läbi reidi Saksa autotootjatesse.

Reedel viisid komisjoni ametnikud koos Saksa konkurentsiametnikega seoses heitgaasiskandaaliga etteteatamata läbiotsimise läbi BMW-s. Komisjon ei täpsustanud, mis ettevõtteid esmaspäeval uuriti.

Saksa ajakiri Der Spiegel kirjutas juulis, et autotootjad Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ja Daimler tegid alates 1990. aastatest salaja koostööd diiselmootorite heitgaaside emissiooni osas.

Komisjoni teatel oli inspektsioon oli seotud kahtlusega, et mitmed Saksa autotootjad võisid rikkuda Euroopa Liidu konkurentsireegleid, moodustades kartelli.

Komisjon rõhutas, et ehkki tegu oli esialgse uurimise osana, ei tähenda see, et inspekteeritud ettevõtted on konkurentsireeglite rikkumises süüdi.