Alar Karis kandideerib ERM-i juhiks

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Eesti riik on omapärase ja erakordse kohtuotsuse ootel, kus testamendi kaotamise eest nõutakse riigilt enam kui 700 000 euro suurust kahjutasu. Erakordseks teeb selle otsuse asjaolu, et halduskohus peab otsustama, kas maakohus võiks olla pärimistoimikust välja rebitud testamendi kadumises süüdi olukorras, kus kriminaalmenetlus süüdlast tuvastada ei suutnud.

Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) pani 2,6 miljoni eurose alghinnaga müüki oma Pelgulinna haigla hoone. Müügitingimuseks on, et tulevane omanik peab seal vähemalt järgmised kümme aastat samuti tervishoiuteenust osutama. Haigla sõnul see tingimus võimalikke huvilisi eemale peletanud ei ole.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits on varem ERR-ile öelnud, et tähtajaks laekus ERM-i direktori konkursile nelja kandidaadi avaldused, kellega viiakse vestlusvoor läbi 27. oktoobril.

Varem on enda kandideerimisest ise teada andnud ERM-i tänane juht Tõnis Lukas. Kinnitamata andmetel on ülejäänud kaks kandidaati Eesti Kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas ning peaministri nõunik Egge Kulbok-Lattik.

"Mu abikaasal on Tallinnas olulised ettevõtmised ees, näiteks Eesti Vabariik 100 näitus. Minu puhul on kindel, et kui ma ka ei saa ERM-i juhiks, siis Tartusse naasen ma tuleval aastal ka sellele vaatamata," rääkis Karis.

"Jah, ma kandideerin Eesti Rahva Muuseumi juhiks. Minu riigikontrolöri ametiaeg lõpeb järgmise aasta aprilli algul ning mul on võimalik teha erinevaid valikuid. Mul on peatatud professuur ka Tartu Ülikoolis, aga ma võtan kandideerimist ERM-i direktoriks väga tõsiselt," rääkis Karis ERR-i uudisteportaalile.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel