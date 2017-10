Teisipäeval kolib kõrgrõhkkond Lapimaalt Peipsi taha ja selle servas tuleb öine miinimum taas -5 kraadi ümber. Päeval oleme ka sajust priid. Päikestki saab näha ja siis tõuseb +5 kraadi ümbrusse, kus pilvelaamad taevasse jäävad, siis on vaid kraad-kaks plussis. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ja läänerannikul kogub kagutuul jõudu.

Kolmapäeval jätkub kagutuule tõus, päevaks on puhanguid 15, saartel kuni 20 m/s. Põhjuseks Rootsi rannikult lähenev madalrõhkkond. Sadu jõuab õhtuks saartele, tuleb nii lörtsi kui vihma.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Sisemaal on rahulik, saartel ulatub kagutuul 5-11, öö hakul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur langeb sisemaal -1 kuni -6, meretuulega rannikul on kuni +4 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilvelaamu, aga ilm on sajuta. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, saarte rannikul ulatub kagutuul kuni 8, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal -3..-6 kraadi, meretuulega rannikul kuni +4 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 11, õhtul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 1..5 kraadi.

Kolmapäeval tõstab tsüklon kagutuule tormiseks. Õhtul jõuab saartele lörts ja vihm.

Neljapäev toob kas ülemineku vihmale ja sooja. Või jätkab tugeva tuule, lörtsi ja lume ning talviste teeoludega. Võimalused on üsna võrdsed.

Reede ja laubäev toovad sajuhooge. Kas alla tuleb enam vihma või lund ja lörtsi. Praegune seis ei luba kumbagi varianti eelistada. Aga aeg on autodel suverehvid talviste vastu vahetada.