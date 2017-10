Kaitseväel on kavas hakata erafirmadelt rasketehnikat rentima

Kaitsevägi on muutunud tehniliseks, muu hulgas tänu NATO liitlastele, kes toovad Eestisse ka soomusüksusi. Raskele soomustehnikale tuleb rajada läbipääsuteid või vastupidi - nende läbipääsu peab takistama. Pioneeritehnika on olemas Tapal esimeses brigaadis. Võrus asuv 2. brigaad on otsustanud rasketehnikat rentida.

"Kaitseväel endal on olemas sellised vahendid ajateenijate väljaõppeks - need asuvad Tapal esimeses brigaadis. Aga nüüd 2. brigaadi jaoks, mis on kolm aastat vana, on prioriteetsemaid asju, mida hankida otseselt meie omandusse," ütles kaiteväe 2. jalaväebrigaadi ülem Eero Rebo "Aktuaalsele kaamerale."

Kuni kaheksat laadurekskavaaatorit, kuut roomikekskavaatorit, laadureid, haagistraktoreid ja terilereid nende veoks tahab teine brigaad rentida aastaringselt. Tehnika peab olema ukse ees ööpäeva jooksul.

"Me vajame valmisolekut neid rakendada. See annab meile valmidust juurde tegutseda erinevates kriisisituatsioonides, millest üheks olulisemaks on sõda," lausus Rebo.

Kas aga eraettevõtjatel on iga hetk võimalik oma masinaid ära anda? Näiteks Lemminkäinen Eesti, mis tegeleb teedeehitusega, ütles "Aktuaalsele kaamerale" , et nemad ei suudaks kaitseväe nõudmistele vastu tulla - masinaid saaks rentida Kaitseväela vaid siis, kui ettevõttel endal need parasjagu töös ei ole. Eero Rebo ütles aga, et Lõuna-Eestis on seoses tee-ehitusega piisavalt ettevõtteid, kellelt rasketehnikat laenutada.

"Loomulikult ideaalis oleks meil kõik asjad vajalikust olemas. Aga meil on väike riik, väike rahvas ja ma arvan, et m epeame kõiki neid laiapindse riigikaitse võimalusi optimaalselt ära kasutama. Ja tõenäoliselt neil mõlemal moodusel on ka tulevikus rakendust," rääkis Rebo.