Alutaguse valda hakkab juhtima endine Mäetaguse vallavanem

Lisaks Iisakule ja Mäetagusele kuuluvad Alutaguse valda Tudulinna ja Alajõe vald ning sundliidetavana Illuka vald.

Volikogusse pääsesid kahe erakonna ja kahe valimisliidu esindajad. Kuna otsustati koalitsiooni mitte moodustada, siis vallavolikogu esimehe kandidaat Raivo Raap nentis, et sellesse võivad olla peidetud mõningased riskid.

"Ohud on selles, et võivad tekkida sisemised grupid, aga 17 volikogu liiget väga suuri grupeerimise võimalusi ei anna. Kui vaadata valitud volikogu, siis paljuski on seal ka endised valla juhid ning ma loodan, et need on sellised valla juhid, kes mõtlevad laiemalt ja ei mängi liivakasti mänge."

Alutaguse vallavanema kandidaat Tauno Võhmar ennustas, et uue vallavalitsuse korralikult tööle hakkamine võtab aega umbes kuus kuud. "Mul on olemas kogemus Jõhvi valla ja linna eks ma natuke kujutan ette misasi kui palju aega võib aega võtta. Selge, et kõige suurem muutus on see, et enam pole meil viis vallavanemat ja valla sekretäri, vaid on üks sekretär ja üks vallavanem. Ja ülejäänud meeskonna kokkupanemine võib eeldada võtab kuskil pool aastat aega," ütles 2005. kuni 2014. aastani Jõhvi valda juhtinud Tauno Võhmar, kellest Mäetaguse vallavanem sai 2015. aastal.

Raivo Raap ütles, et ta ei arva, et sundliidetava rollis olnud Illuka jääb vaeslapse ossa. "Illuka on olnud ühinemisläbirääkimistel kogu aeg laua taga. See, et Illuka astus viimasel momendil laua tagant ära ei muuda laias laastus mitte midagi. Täna me suhtleme Illukaga kui võrdväärse partneriga ja tulevik on ju meil kõigil ühine."

Esmaspäevasel kõikide volikogus esindatud jõudude esindajate kokkusaamisel lepiti kokku, et Illuka senine vallavanem ning Alutaguse vallas valimistel enim hääli kogunud Oleg Kuznetsov (valimisliit Oma vald) jätkab Alutaguse vallavalitsuse liikmena majanduse alal.

Alutaguse volikogu esimene istung toimub 31. oktoobril.