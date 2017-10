Euroopa Komisjon saadab Eestile prügiplaani eelhoiatusraporti

Nimelt koostab komisjon tänavu ehk kolm aastat enne uute nõuete jõustumist nn varajase hoiatamise raportid ning Eesti raport jõuab siia novembris, kuid juba kevadel tehtud märkused soovitasid Lõhmuse sõnul prügitasusid suurendada, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lõhmuse sõnul on ladestustasu tõstmine on üks soovitusi ning teine probleemkoht on, et Eestis on varem soositud prügi põletamist, sest see on ladestamisest keskkonnasäästlikum, kuid ümbertöötlemine on veel parem lahendus ja seepärast hakatakse prügi põletamist maksustama.

Kuna praeguseks on selge, et 2020. aastaks Eesti EL-i eesmärkideni ei jõua, tekkib küsimus, kas sellega kaasneb ka rikkumismenetlus ja trahv.

Lõhmuse sõnul ei tule seda juhul, kui Eesti järgib eelhoiatusraportis antud suuniseid ja vähemalt pingutab seatud jäätmenormide saavutamise nimel ning kui soovitusi ei järgita, siis tuleb rikkumismenetlus.

Asekantsler selgitas, et hinnatõusuplaan, mis maksustab põletatava prügi ja kahekordistab olmejäätmete ladestamise tasu, on vahend, mille eesmärk on prügiettevõtjaid motiveerida.

"Võime mõjutada elanikke prügi sorteerima, aga kui me ei toeta ettevõtjate motivatsiooni, siis ei ole sellest kasu," ütles Lõhmus.