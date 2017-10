Keskerakond kaalub Savisaare nimekirjas kandideerinute välja viskamist

Keskerakonna Narva osakonna juht Yana Toom ütles ERR-i venekeelsele uudiseportaalile, et juhtus soovitab Jelena Valme, Natalja Umarova ja Nina Getzi parteist seetõttu välja arvata.

ERR-i andmetel soovis Umarova osaleda valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid teda sinna ei võetud ning seetõttu läks ta valimistele Savisaare valimisliidu nimekirjas.

"Umarova juhtum ei ole mingi erand, on veel paar inimest, kes soovisid valimistel osaleda partei nimekirjas, kuid neid ei võetud ning seetõttu läksid nad valimistele valimisliitudes. Selleks, et nimekirja saada on vaja ka panustada, valimised - see on meeskonna töö," märkis Toom.

Toomi kinitusel otsustab valimisliitudes kandieerinud parteilaste välja arvamise Keskerakonna keskjuhatus. "Kõik juhtumid vaadatakse läbi eraldi," kinnitas ta.

Valme (Savisaare valimisliidu esinumber Narvas) märkis, et osaleda valimistel valimisliidu nimekirjas oli tema teadlik valik, mitte mingi spontaanne samm.

"Minu arust läheneb Keskerakond kaadriküsimustele ebamõistlikult. Meid koosolekule ei kutsutud ja meie arvamust ei küsitud. Ilmselt pole see juhatusele huvitav. Enda parteist välja arvamist ma vaidlustama ei hakka," märkis Valme ja lisas, et ühegi teise parteiga liitumist ta ka ei kavanda.

Narvas sai Keskerakond kohalikel valimistel võidu ja sai volikogus 23 kohta 31-st, ülejäänud kaheksa kohta sai valimisliit "Mei Narva", kuid Savisaare liit ja jäi alla valimiskünnise.

Umarova sai valimsitel 372, Valme 204 ja Getz 57 häält.