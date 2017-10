ERM-i 84 töötajat saatsid kultuuriministrile Lukase jätkamist toetava kirja

ERR-i uudisteportaali kasutuses olevas kirjas seisab, et Eesti Rahva Muuseum on viimastel aastatel elanud läbi suurima muutuse oma 108-aastase ajaloo jooksul ning selle töö edukust ja saavutuste suurust on Eesti ja rahvusvaheline avalikkus tunnustanud rohkete auhindadega muuseumi arhitektuuri, ehituse, püsinäituste, disaini, tugiteenuste jatöökollektiivi pingutuste eest.

Toetajad tõid kirjas välja, et muuseumi tulemuslikku tegutsemist kinnitavad eeskätt külastajate arv esimese tööaasta jooksul - 304 000 külastajat.

"Selle kõigeni on jõutud selge visiooni, pikaajalise arengustrateegia ja kvaliteetse juhtimisega," leiavad Lukase toetajad oma pöördumises.

Kirjas märgitakse, et suurte ümberkorralduste lõpuks on muuseumi töökorralduses saavutatud sisemine stabiilsus, töökeskkond on positiivne, töötajad tunnevad end kaasatuna. Direktor oskab kolleege märgata ja innustada.

"Võttes arvesse töötajate rahulolu muuseumi kehtiva töökorralduse ja juhtimisega ning rõhutades, et muuseumi arengukava kuni 2020. aastani on loodud direktor Tõnis Lukase juhtimisel ning tema visiooni ja pädevusi arvestades, kinnitame meie, alla kirjutanud Eesti Rahva Muuseumi töötajad, et toetame Tõnis Lukase jätkamist Eesti Rahva Muuseumi direktorina, et sihiks võetut ellu viia," seisab pöördumises.

Eile avalikustas ERR-i uudisteportaal, et lisaks Tõnis Lukasele kandideerivad Eesti Rahva Muuseumi direktoriks ka riigikontrolör Alar Karis, Eesti Kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas ning peaministri kultuuri- ja haridusnõunik Egge Kulbok-Lattik.