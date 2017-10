Ajajoon: kümme aastat KOV korruptsioonijuhtumeid

2007. aasta juulis sai kaitsepolitsei ülesande jälgida kuue suurema Eesti linna juhtimist. Ülesande sai kapo, sest suurte linnade korruptsioonijuhtumid võivad olla ohtlikud ka kogu Eesti julgeolekule. Need linnad on Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi. ERR.ee teeb sellenädalase "Suud puhtaks" korruptsiooniteemalise saate eel ülevaate kümne aasta korruptsioonijuhtumitest kohalikes omavalitsustes.

Selle aasta alguses märkis justiitsministeerium, et korruptsiooninäitajad on Eestis halvemaks läinud: 2016. aastal registreeriti 557 korruptsioonikuritegu, mis on seni kõigi aegade kõrgeim näitaja. 2015. aastal registreeriti selliseid kuritegusid 450.

Mullustest korruptsioonikuritegudest suurema osa ehk 64 protsenti moodustavad altkäemaksu kuriteod.

Samas on korruptsioonikuritegude arvu tõusu taga eeskätt ametialased võltsimised, mida 2015. aastal registreeriti 65 ning 2016. aastal 161.

Juhtumid 2007-2014 on kapo statistikast, uuemad juhtumid aga ka väiksematest piirkondadest.

Ajajoonele on pandud vaid need juhtumid, mis on saanud kohtuliku lahendi.