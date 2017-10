Rahandusministeeriumi läbi viidud erikontroll Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) müügiprotseduuride hindamiseks tuvastas, et riigiaktsiaselts müüs Tallinnas asuva Arsenali kinnistu turuhinnast odavamalt. RKAS on sestpeale muutnud oma müügiprotseduure.

Rahandusministeeriumi tellitud ning auditi- ja advokaadibüroo Deloitte läbi viidud erikontroll tuvastas, et endise Arsenali tehase kinnistu enampakkumise lühike tähtaeg vähendas konkurentsi, mistõttu kui RKAS kinnistu 2012. aastal 1,5 miljoni euro eest Reformierakonna liikmele ja erakonna juhtimises olulist mõju omavale Rain Rosimannuse firmale müüs, oli see tõenäoliselt turuhinnast madalam hind.

Tehingu ajal juhtis RKAS-i nõukogu reformierakondlane ja hilisem peaminister Taavi Rõivas.

Lisaks Arsenali müügile võttis erikontroll fookusesse veel kuue objekti müügitehinguid. Kokkuvõtlikult hindas Deloitte, et RKAS-i on eiranud müügiprotsessi reguleerivat korda ja väljakujunenud head tava, mis kokkuvõttes on takistanud tehingutelt maksimaaset potentsiaalset kasu saada.

Erikontroll ei tuvastanud kinnistute müümisel siiski huvide konflikte ega korruptiivseid toiminguid.

Samas näiteks ei suutnud RKAS oma müügiplaane alati asutusesisesena hoida, mis andis mõnele ostuhuvilisele võimaluse hakata tehingule võimalikke finantseerijaid teistest varem otsima.

Lisaks on enampakkumiste perioodid olnud lühemad ja müüdava vara väärtuse eksperthinnangud vanemad, kui müügikorras sätestatud.

Kuigi RKAS ei ole oma hinnangul kahju kandnud, muutis riigiaktsiaselts siiski erikontrolli järgselt oma müügiprotseduure edaspidiseks.

"Oleme loonud eraldi kontrollmehhanismi, mis tagab selle, et RKAS-i väline hindamisakt tellitakse kõikidele müügiobjektidele, mille müügi alghinnaks on vähemalt 150 000 eurot, aga vajadusel ka objektidele, mille alghind on väiksem. Kõikide hindamisaktide ajakohasus läbib majasisese topeltkontrolli," ütles ettevõtte turundusjuht Mariaana Sõnajalg.

"Müügiobjektide müügiperioodiks on vähemalt neli nädalat alates müügikuulutuse avaldamisest RKAS-i kodulehel," lisas Sõnajalg.

Lisaks tegeleb müügiprotsessiga edaspidi rohkem inimesi ning alghind määratakse mitme spetsialisti ja juhi koostöös.

RKAS jätkab majavälise audiitori kasutamist, et tööprotsesse jooksvalt timmida.