Maris Lauri: lähetatud töötajate direktiiv ei pruugi Eestile kasulik olla

Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid esmaspäeval pärast 14 tundi kestnud sotsiaalministrite nõukogu läbirääkimisi direktiivi osas kokkuleppele Euroopat lõhestanud lähetatud töötajate direktiivis. Sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski nimetas seda Eesti eesistumise suurimaks töövõiduks.

Lauri ütles teisipäeval ERR-ile, et praeguses sõnastuses on direktiivi näol tegemist survega rikkamatte Euroopa riikide poolt ja sellega võidakse hakata rikkuma tööjõuturgu. "Muidugi on see kogu majandusruum kompleksne, kuid seoses sellega võib vaesemate riikide majanduskasv aeglustuda," sõnas Lauri.

Ta nentis, et Eesti on direktiiviga seoses komplitseeritud olukorras, kuna seoses Euroopa Liidu eesistumisega on vaja olla neutraalne. "Ent, kuidas see on seotud Eesti huvide ja positsioonidega, siis tekib suur küsimärk," tähendas Lauri.

Ta meenutas, et direktiivi on arutanud ka riigikogu EL-i asjade komisjon, kes jäi küsimuse suhtes võrdlemisi skeptiliseks. "Häda on selles, et need mõned riigid kipuvad olema nõrgema konkurentsivõimega, kuna nende sotsiaalpakett on võrdlemisi rikkalik. Näiteks olukord Iirimaa tööturul on palju paindlikum, kui Prantsusmaal," tõi Lauri näiteks.