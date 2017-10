"Me oleme tõesti oma valimiskampaanias välja öelnud, et meie arvates Helve Särgava oleks väga hea Tallinna linnavolikogu esimees. Ja tõepoolest, kui valimised võitnud erakond eelistab linnapeakohta, siis teisele partnerile võiks jääda volikogu esimehe koht. Selles osas muidugi ametikohtade jaotus ka indikeerib seda kuivõrd ollakse valmis võrdväärseks partnerluseks," ütles erakonna aseesimees Liivat ERR-ile.

Liivat viitas siin sotside seisukohale, et mõlemal partneril peab olema õigus otsuseid vetostada. "Olukorras, kus ühel osapoolel on linnapea koht, on volikogu esimehe ametikoht teisele osapoolele selle vetoõiguse garantiiks," lausus ta.

Küsimusele, kas sotsid ka mõned abilinnapeakohad võiksid saada, vastas Liivat, et kahtlemata oleks see vajalik. "Meil on erakonnas palju tublisid inimesi, kes suudaksid abilinnapea rolli hästi täita. /.../ Kui me räägime võrdsete partnerite koostööst, siis mõistagi peab see partnerlus olema igapäevasel esindatud ka linnavalitsuse laua ümber," sõnas Liivat.

Millise suhtarvu järgi võiksid need kohad linnavalitsuses jaotuda, ei soovinud Liivat veel öelda.

Valusad mälestused eelmisest koalitsioonist

Täna õhtul arutab sotsiaaldemokraatide juhatus, kuidas Tallinna võimalikud koalitsioonikõnelused võiksid toimuda. "Me arutame erakonna juhatuses seda, milline on inimeste meelestatud võimalike koalitsiooniläbirääkimiste suhtes," lausus ta.

Liivat tunnistas, et sotside juhatuses on üksjagu inimesi, kes on koostöö osas Keskerakonnaga Tallinnas ettevaatlikud. "Peamine põhjus on valus mälestus 2009. aastast ja tollasest koalitsioonist, kus sotsiaaldemokraatidel oma mõtteid ellu viia ei olnud võimalik. Sestap on palju inimesi, kes suhtuvad koostöösse kriitiliselt," rääkis Liivat.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et oluline on vältida eelmise Tallinna koalitsiooni ajal tehtud vigu. "Sotsiaaldemokraatide jaoks on tähtis vältida Savisaare ja Pihli koalitsiooniga tehtud vigu. Läbiv märksõna on võrdne partnerlus ning allahindlust ei tohi teha," sõnas Anvelt.

Liivat isiklikult arvab, et koalitsiooniläbirääkimiste alustamine oleks mõistlik samm. "Ma pigem toetan seda, et me läbi räägime, aga seda, kas ja millistel tingimustel koalitsioon moodustada, saame me vastuse ikkagi läbirääkimiste käigus," tõdes Liivat.

"Aga ma arvan, et sotsiaaldemokraatide valijate hulgas ei ole väga palju neid inimesi, kes toetasid meid Tallinnas soovis ja teadmises, et me mitte mingisugusel juhul Keskerakonnaga koostööd ei teeks," lisas Liivat.

Luigas: koalitsioon Keskerakonnaga on Tallinnale vajalik

Juhatuse liige Inara Luigas ütles, et Taavi Aasa avaldus, et tabuteemasid ei ole ja koalitsiooniläbirääkimistel avatakse iga teema, loob usalduse.

"Hea koalitsioonileping loob eeldused linna paremaks juhtimiseks ja heaks koostööks. Kohtade osas on hetkel vara rääkida, kes millised kohad ja kui palju omale saab. Selge on see, et peame vaatama ka rahvalt saadud mandaatide arvu, mis on Keskerakonna poole kaldu. Aga hea läbirääkimise tulemusel on kõik kokku lepitav," rääkis Luigas.

"Isiklikult olen seda meelt, et koalitsioon Keskerakonnaga on võimalik ja Tallinnale vajalik," lausus Luigas.

Sotside Tallinna piirkonna juht Rainer Vakra ütles, et kui ettepanek koalitsiooniläbirääkimisteks peaks tulema, siis on olemas tõenäosus, et nendega alustatakse.

Keskerakonna Tallinna nõukogu koguneb kolmapäeval ja seal otsustatakse, kuidas edasi minnakse.