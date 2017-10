"Kui me nende küsimustega ei tegele, liigume 50 aasta pärast süngesse tulevikku," ütles Lagarde Saudi Araabia pealinnas toimuval majanduskonverentsil.

"Kui maailm ei langeta kliimamuutustega võitlemiseks kriitilisi otsuseid, ootab meid röstimine, praadimine ja grillimine," hoiatas IMF-i juht.

195 maailma riiki allkirjastasid 2015. aastal Pariisi kliimakokkuleppe, mis näeb ette kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise, et vältida järgmise 50 aasta jooksul temperatuuri tõusu üle kahe kraadi Celsiuse järgi. USA president Donald Trump käivitas juunis kolmeaastase protsessi leppest lahkumiseks, väites, et see kahjustaks USA majandust.

Lagarde kutsus kõnes võitlema ka ebavõrdsuse vastu meeste ja naiste ning rikaste ja vaeste riikide vahel. "Kui me soovime tulevikku, mis meenutaks utoopiat, mitte düstoopiat, tuleb sääraste küsimustega tegelda," rõhutas ta.

Aramco tegevjuht: vähene investeerimine võib viia nafta defitsiidini

Saudi Araabia naftahiiu Aramco tegevjuhi Amin Nasseri sõnul võib hiljutine vähene investeerimine naftasektorisse viia varude defitsiidini.

"Energiasektorisse pole palju investeeringuid tehtud... Triljon dollarit on kas mujale suunatud või tühistatud viimaste aastate hinnalanguse valguses," lausus Nasser.

Tema sõnul oli sellest summast 300 miljardit määratud investeeringuteks naftamaardlate uurimisse ja 700 miljardit projektide arendamisse. "Sel on mõju energia tulevikule, kui midagi ei muutu," jätkas Nasser märkides, et maardlate tühjenemise ja kasvava nõudluse tõttu on naftat juurde vaja.

Nasser rääkis, et taastuvenergia ei ohusta naftat ja maagaasi peamise ülemaailmse energiallikana. "Oleme tunnistajateks üleminekule... Aga see võtab aastakümneid enne kui taastuvenergia moodustab suurema osa energiast," lausus Nasser.

Ülemaailmsed naftahinnad langesid 2014. aastal rohkem kui poole võrra tulenevalt ülepakkumisest ja nõrgast majanduskasvust. Hinnad on aga osaliselt taastunud tulenevalt OPEC-i ja OPEC-i väliste riikide mullu kokkulepitud tootmiskärbetest.