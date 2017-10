Teisipäeval kogunesid Põltsamaal Ants Paju rajatud "Sõpruse parki" ligi pooled tänastest maavanematest ning istutasid oma ameti sümboolseks lõpetamiseks tamme. Samuti püstitati mälestuskivi, millele graveeriti viimaste maavanemate nimed. Kivi alla silindrisse pandi aga paber kõikide maavanema ametis olnud inimeste nimedega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sada aastat maavalitsusi on sel aastal täis saanud ja kuna meie oleme viimased maavanemad, siis võiks ju seetõttu meist ka mingi märk maha jääda. Puu on selline, mis võiks meid jäädvustada pikkadeks aegadeks. Sõpruse park Põltsamaa teeristis on jälle see koht, kus on tegelikult Eesti keskpaik," rääkis Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Rapla maavanema Tõnis Blanki sõnul jääb veidi kripeldama see, et kuna maakonnad jäävad ilma ametlikust riigi esindajast, siis kas riik on veel inimesele piisavalt lähedal või kipub riik inimesest kaugenema.

Kuigi maavanemad tunnistasid, et ameti kadumisest on kahju, on kõik siiski kindlad, et midagi tegemata edaspidi ei jää.

Maavanemate mälestuskivi. Autor: Foto: Heleri All / ERR