Kolmapäeval „Pealtnägijas”: ametnikud solgutavad vähihaiget last

ETV uuriv saade „Pealtnägija” paljastab sel nädalal, kuidas ametnikud ja arstid ei suuda kokkuleppele jõuda, kes peaks taotlema, et tervishoiteenuste loetellu saaks ravi, mida vajab haruldast vähivormi põdev tüdruk.

Annabel armastab Lottet ja laulmist nagu paljud temavanused, edastab „Pealtnägija”. Samas on see seitsmeaastane omalaadne rekordiomanik, kelle päästmiseks on vaja kokku korjata seni suurim üksiksumma Eestis haruldase vähivormi raviks, mida haigekassa ei toeta.

„Kusjuures haigekassa keeldumise põhjus pole krõbe hind või isegi, et nad ei usuks konkreetsesse ravisse, vaid et see pole kantud õigesse nimekirja! Kusjuures veel hullem – asjaomased ei suuda kokku leppida, kes seda tegema peaks,” võttis saatejuht Mihkel Kärmas „Pealtnägija” loo kokku.

Annabeli ja tema vanemate võitlusest „Pealtnägijas” kolmapäeval kell 20.