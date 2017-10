Leht: NATO loob kaks uut väejuhatust

Kaitseministrid vaatavad novembris iga kolme kuu tagant toimuval istungil üle NATO uue juhtimisstruktuuri, ütlesid alliansi ametnikud Wall Street Journalile. Ministrite istung on kavandatud toimuma 8.-9. novembril.

Soovituste seas on uus NATO logistika väejuhatus, mis keskendub inimeste ja tehnika kiiremale ümberpaigutamisele. Lisaks soovitakse luua Atlandi ookeani ja Põhja-Jäämere väejuhatus, mis keskendub merepõhiste varustusteede kaitsele allveelaevade eest. Uute väejuhatuste kulud ja rahastamine pole täielikult selgunud, kirjutas leht.

Uued peakorterid saavad olema samal tasandil NATO ühisväejuhatustega, mis hetkel paiknevad Hollandis Brunssumis ja Itaalias Napolis. Need lubaksid liitlasvägede sõjavägedel koostada ja katsetada kavu rindel olevate sõdurite toetamiseks erinevates stsenaariumites.

Tõusvad pinged Moskvaga panid NATO liikmesriigid üle vaatama kiirust, millega allianss suudab rindel olevaid vägesid toetada või liigutada konfliktitsoonidesse. Aastakümneid kestnud rahu vältel on NATO mobiilsus vähenenud ning seda piiravad ka Euroopa Liidu reeglid tsiviiltranspordis, mis rahuajal kehtivad ka sõjavägedele.

"Allianss peab liikuma vähemalt sama kiiresti või kiiremini kui Vene Föderatsiooni üksused, et meie heidutus saaks olla efektiivne," ütles USA Euroopa maaväe juht kindralleitnant Ben Hodges. "Kiirus on see, mis annab meie tsiviilliidritele valikuvariante, mis on enamat vabastamiskampaaniast."

Hodgesi ja liitlasvägede teised ohvitserid ärgitavad looma üleeuroopalist tsooni, milles sõjatehnika saab liikuda kiirelt, ilma et selleks oleks vaja taotleda heakskiitu. Ametnike sõnul aitaks uue NATO väejuhatuse loomine kaasa sellise tsooni loomisele. NATO tegi EL-ile ettepaneku lihtsustada diplomaatiliste lubade saamise nõudeid.

NATO pressiesindaja Oana Lungescu sõnul vaatab allianss üle oma juhtimisstruktuuri, et tagada eesmärgi täitmise võimekus. Ülevaatamisel keskendutakse sõjaväe mobiilsusele.

"Võime paigutada üksusi kiirelt üle alliansi on tähtis NATO kollektiivkaitsele," lausus ta. "Liitlased kohandavad siseriiklikku seadusandlust, et lubada sõjatehnikal liikuda kiiremini üle piiride, ning töötavad siseriikliku taristu parandamise kallal."

Ülevaatamine on osaliselt ka vastus mõnede Ida-Euroopa liitlasriikide üleskutsele teha rohkem tööd kriisiplaneerimise ja kriisidele vastamise vallas.

"Peame üle vaatama, kui kiiresti me otsuseid langetame ja suurendama ettevalmistusi," ütles Leedu president Dalia Grybauskaitė hiljutises usutluses.