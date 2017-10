Novembrist jõustub platvormipõhist taksovedu reguleeriv seadus, mis toob Uberi- ja Taxify-sugused ettevõtted senisest õiguslikust vaakumist välja. Teisipäeval majandusministeeriumilt sel teemal ülevaate saanud riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester kinnitas, et ettevalmistused seaduse rakendumiseks on tehtud.

Sester rääkis ERRile, et majandusministeerium tutvustas riigikogu majanduskomisjonile, mida on tehtud uue seaduse võimalikult sujuvalt tööle hakkamiseks.

"Kõik ettevalmistustööd on tehtud, on loodud võimalus 1. novembrist kõigil, kes soovivad taksojuhilube taotleda, seda elektrooniliselt ühest kohast teha ja praeguse informatsiooni järgi umbes nädala jooksul ollakse valmis ka need taotlused ära menetlema," sõnas ta.

Sester lisas, et kuna seaduse vastuvõtmisest kuni rakendumiseni on tempo olnud kiire, siis elektroonilist platvormi nädal-kaks enne jõustumist valmis ei saadud, kuigi seda loodeti. 1. novembriks on aga platvorm valmis.

"Kui see platvorm nüüd tööle hakkab ja seadus rakendub, siis ka tänased taksojuhid, peaasjalikult need, kes on kasutanud Uberi või Taxify platvormi, registreerivad end läbi uue seadusandluse juba uues keskkonnas," lausus komisjoni esimees.

Ta lisas, et seadusandluses tekib nüüd üldse võimalus platvormipõhist taksoteenust pakkuda.

"Täna ju on mingil määral selle teenuse pakkumine teatavas vaakumis. Tekib juriidiline võimalus taotleda üldse sellise teenuse pakkumist teenusepakkujal endal. Tekib ka avalik register, kust igaüks saab tulevikus teada saada, kas üks või teine auto on ka teenusepakkuja," selgitas Sester.

Ta tõi olulise nüansina välja ka selle, et lubade väljastamisel vaadatakse, kas registritest ilmneb varasemaid probleeme. Samal ajal püütakse ka teenusepakkujatele asi võimalikult lihtsaks teha.

"Tulevikus on elektrooniline platvorm, aga on loomulikult võimaik ka paberkandjal kohalikule omavalitsusele avaldus esitada. Sisuliselt on kõik load tulevikus ka elektroonilised, nii et tulevikus ei pea hoidma kümneid lube akna vahel, Eesti on ikkagi e-riik," ütles Sester, kelle kinnitusel muudab uus seadus asjad lihtsamaks nii juhtidele kui klientidele.

Riigikogu kiitis taksovedu reguleeriva seaduse heaks tänavu juunis ning see jõustub 1. novembrist.