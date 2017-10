Nädalavahetusel Lohusalu rannaalalt ja veest leitud narkootiline aine on esialgsetel andmetel kokaiin. Ekspertiis peab nüüd selgitama, kas kiirtesti vastus on tõene ning kui puhta ainega on sel juhul tegemist. Viimased neli päeva 14 kilomeetri pikkusel rannaribal tööd teinud politsei leidis arvatavaid kokaiinipakikesi veel esmaspäevalgi.

Kahtlased pakid Lohusalu rannaribal köitsid ümberkaudsete elanike tähelepanu juba möödunud reedel. Elanikud teavitasid leidudest politseid ning andsid esimesed pakid neile ka üle. See omakorda käivitas politseioperatsiooni, kus töötunde ei loetud ei ööl ega päeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ka eile ehk esmaspäeval toimus tegevus edasi, kuna meieni jõudsid tänu headele kodanikele veel mõned pakid. Tänu sellele me laiendasime omakorda veel otsinguala ja kaasasime täiendavaid jõude, et olla kindel, et täiendavaid pakke meie poolt kontrollitud alal ei ole," rääkis Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.

Uurimise huvides jätab "Aktuaalne kaamera" täpsemalt kirjeldamata, millised need pakid välja nägid, kuid pakendaja oli mõelnud kraami veekindlusele ning kraam ise on kiirtestide kohaselt ilmselgelt narkoturu kallimaid.

"Kiirtest on andnud positiivse tulemuse kokaiini sisalduse kohta nimetatud aines, aga kontsentratsiooni kiirtest ei näita, mistõttu selle me saame teada pärast ekspertiisi teostamist," selgitas Põhja ringkonnaprokurör Merika Nimmo.

Kui ekspertiis kokaiini osas kinnitust leiab, siis sellise koguse kaotamise eest jäetakse kuritegelikus maailmas elusid.

"Kindlasti on ta pigem suur, aga see sõltub puhta aine kontsentratsioonist, seega täpsemalt saame rääkida sellest alles pärast ekspertiisitulemuste selgumist," ütles Nimmo.

"See on, ütleks nii, märkimisväärne kogus Eestist vaadates," märkis Pikaro.

Rait Pikaro kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" teadaolevat infot, et osa rannalt leitud ainest võeti leidjate poolt esialgu ka kaasa.

"Ilma detaili minemata ütleme nii, et jah, mõned pakid oleme saanud kätte, mis sealt esialgsest kohast, rannalt leidmise kohast olid ära viidud, aga need on tõesti kõik meil nüüd praeguseks hetkeks käes, nii et ei saa öelda, et keegi oleks endale veel midagi koju jätnud," rääkis Pikaro.

"Täna alust arvata seda, et meil oleks midagi kusagile kaduma läinud, ei ole," kinnitas ta.

Kõigest hoolimata rõhutas prokurör Merika Nimmo, et mistahes kahtlase leiu korral tuleb sellest kohe politseile teada anda.

Kinnitamaks aga versiooni, et narkopakid visati vette mõnelt aluselt, vastas Pikaro, et nii varajases menetluse staadiumis on vara lõplikku hinnangut anda.

"Loomulikult me kaldume konkreetselt ühele versioonile rohkem," lisas ta.

Esialgu kedagi selle menetlusega seoses kinni peetud ei ole.