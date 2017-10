Riigi ilmateenistus ennustab kolmapäevaks tuule tugevnemist, lörtsi- ja lumesaju jõudmist saartelt mandrile ning saju muutumist tihedaks.

Neljapäevaks on oodata saju laienemist üle Eesti ning teeolude muutumist nullilähedase temperatuuri ja tiheneva saju tõttu halvaks.

Maanteeamet kinnitas, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad on talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed muutuda ootamatult libedaks. Seetõttu tuletab maanteeamet meelde, et sõidukiiruse valimine on väga oluline - lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik.

Seoses muutuvate ilmastikuoludega tühistatakse riigiteedel alates kolmapäevast ka suurima lubatud sõidukiiruse 100 ja 110 km/h kehtivus.