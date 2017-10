See tähendaks, et teatud tingimustele vastavad töötajad ei läheks üldise sisserändekvoodi alla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestis on juba alates aastast 1993 kehtinud sissetände piirarv. See paneb paika, kui palju inimesi lubatakse Eestisse kolmandatest riikidest. Käesoleva aasta seisuga on aastane kvoot 1317 inimest ehk 0,1 protsenti elanikkonnast. Tänavu sai see kvoot täis juba suvel.

Eestis on juba alates aastast 1993 kehtinud sissetände piirarv. See paneb paika, kui palju inimesi lubatakse Eestisse kolmandatest riikidest. Käesoleva aasta seisuga on aastane kvoot 1317 inimest ehk 0,1 protsenti elanikkonnast. Tänavu sai see kvoot täis juba suvel.

Eesti ehitusettevõtjate liidu juht Raivo Rand ütles, et tänasel päeval on Eestis tööjõupuudus ja mitte ainult ehituses, vaid kõikidel aladel. "Ja see annab võimalusi tuua tööjõudu nii ametlikult kui mitteametlikult. Mitteametlik tööjõud rikub konkurentsi, solgib turgu."

Siseminister Andres Anvelt, kelle töövaldkond on ka sisseränne, on kinnitanud, et praegune süsteem vajab muutmist.

Sügisel asus siseministeeriumi eestvedamisel tööle töörühm, mille ülesandeks ongi pakkuda välja lahendusi. Suure tõenäosusega teeb see töögrupp valitsusele ettepaneku võtta kasutusele punktisüsteem.

"Kindlasti me kvooti täiesti ära kaotama ei hakka. Me tahame tuua Eestisse omapärase punktisüsteemi, mis teatud spetsialistid teatud palgataseme juures vabastaks nad üldisest kvoodist," selgitas Anvelt.

"Muutusi on vaja. 25 aastat on kehtinud süsteem, mille osas me oleme teinud kogu aeg erandeid ja toonud ühte ja teist ametit sealt välja," lisas ta.

Milliseks Eesti süsteem kujuneks, ei soovinud Anvelt teisipäeval veel täpsemalt avaldada, selgitades, et töö endiselt käib.

Tõenäoliselt tähendaks see, et Eestisse tulla soovijaid hakataks hindama ja sõeluma punktide järgi. Sisuliselt vaadatakse, kui vajalik on konkreetne töötaja riigi jaoks - milline on tema haridus, oskused ja töökogemus. Kui inimene vastab teatud tingimustele, ei lähe ta kvoodi alla.

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et punktisüsteem tundub õige suund, kuid ei soovinud enne konkreetsemate ettepanekute nägemist hinnata, kas ta Anvelti plaani toetaks.

"Tahaks näha ettepanekut tervikuna, mis puudutab punktisüsteemi. See on üldisemas mõttes õige suund, aga siis tuleb rääkida ka praegu kehtivast piirkovoodist, et mis mõte sellel on, kes läheb sinns alla või sinna alla lähegi kedagi," lausus Seeder.