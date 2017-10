Makarov: Sobtšak ei saa kunagi Venemaa presidendiks

Raadio 4 vastutav toimetaja Ivan Makarov ütles, et oma kandideerimisest teatanud telesaatejuht Ksenia Sobtšak ei saa kunagi Venemaa presidendiks. Makarovi sõnul saab Venemaad juhtida vaid nii suure seljatagusega nagu on praegusel presidendil Vladimir Putinil.

Makarov rääkis "Ringvaates", et Sobtšaki soov kandideerida presidendiks on üsna suur üllatus.

"Venemaa on küllalt patriarhaalne riik, sellepärast naine, kes tahab saada Venemaa presidendiks, on enneolematu. See oli üllatus," selgitas Makarov, kelle sõnul oli Sobtšak 2011. aastal Venemaa kümne kõige mõjukama naise hulgas.

Makarovi hinnangul pole Sobtšaki kandideerimine juhuslik.

"Pole üldse juhus, et see langeb nii kokku, et Venemaa keskvalimiskomisjon juba tegi avalduse, et Navalnõi ei saa kandideerida aastani 2028, kuna tal on mingid kohtuotsused /.../ ja samas ilmub kohale sümpaatne noor naine, kes on energiline, kes on ka osalenud Navalnõiga miitingutel, teda on arreteeritud. /.../ Siis tulebki nii välja, et mingil määral ta peaks asendama Navalnõid," rääkis ta.

"Aga mina ütlen kohe, et mitte kunagi Sobtšak ei saa Venemaa presidendiks. Teate miks? Aastal 2008 oli vändatud film "Hitler Kaput" ja keda ta seal mängis? Ta mängis Hitleri armukest. Hitleri armuke ei saa olla Venemaa president," lisas ta.

Sobtšak on tegelikult Putiniga tihedalt seotud - viimane oli tema isa alluv Peterburi linnavalitsuses. Seetõttu levivad kahtlused, et tema kandideerimine võib olla kokkumäng Putiniga.

"Täiesti võimalik, sest Sobtšak oli Leningradi linnapea ja Putin oli tema nõunik. Neil olid ühised asjad, seal oli väga ohtlik äri ja Putin aitas Sobtšaki suurest jamast välja. Kui Ksenia oli veel väike, siis Putin käis neil külas, ta oli peresõber," selgitas Makarov.

"Teisest küljest peab ütlema, et Sobtšak on väga tark naine. Tema esinemised /.../ näiteks Ehho Moskvõs ja telekanalites on väga arukad, targad, ta paistab olevat siiras. Ilmselt see on selline opositsioon, mida Venemaa president praegu endale saab lubada. Navalnõi on liiga tõsine," lisas ta.

Makarov rõhutas, et šansse presidendiks saada Sobtšakil ei ole.

"Kas või sellepärast, et Venemaa on selline riik, praegu sellises seisundis, et seda saab juhtida ainult siis, kui sul on seljatagune nagu Putinil - terve FSB, terve rahvuskaart. Sobtšakil mingit sellist seljatagust pole ja sellist riiki nagu Venemaa juhtida ei saa, kui sul pole väga suurt klanni taga," rääkis Makarov.