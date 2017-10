Peaminister: Leedu vähemusvalitsuse seis selgub eelarvehääletusel

"Peab mitte lugema hääli, vaid vaatama täiskogu istungit, kuidas hääletatakse, siis saab rääkida, palju hääli on," vastas teisipäeval peaminister Saulius Skvernelis ajakirjanikele küsimusele, palju hääli valitsusel on.

Küsimusele, kas tema valitsus tegutseb vähemusvalitsusena, vastas Skvernelis: "Kui on olemas teine enamus, peab see moodustama valitsuse, kui muud enamust ei ole, on valitsusenamus see".

Varem allkirjastas LVŽS, kel on koos seimi esimehe Viktoras Prancketisega seimis 57 häält, endise Sotsiaaldemokraatliku Partei (LSDP) fraktsiooniga koalitsioonileppe, kuid fraktsioon lõhenes ja muutis nime.

LVŽS-i toetavate LSDP esindajate fraktsiooni jäi 12 saadikut, seega on valitsusel vormiliselt 69 häält. Seda on vähem kui pool seimi koosseisust, kus on 141 saadikut.

LVŽS-i fraktsiooni juht Ramunas Karbauskis ütles, et "väga pea saab eelarvehääletusel näha, kellel on enamus, kellel ei ole".

"Kui kellelgi teisel on enamus, siis las moodustab valitsuse, kuid nagu teate, sai opositsioon selle eelarvega vähem hääli kui mullu, st valitsuse toetus suureneb iga päevaga," ütles ta ajakirjanikele.

Küsimusele, kas praegune olukord tähendab vähemusvalitsust, vastas Karbauskis: "See tähendab, et meil on kõigi Leedule vajalike otsuste langetamiseks piisavalt hääli."

Esmaspäeval teatas taasloodud LSDP seitsmeliikmeline fraktsioon, et läheb opositsiooni.

Opositsiooni kuuluvad veel 31 mandaadiga Isamaaliit-Leedu Kristlikud Demokraadid, 13 mandaadiga Liberaalne Liikumine, seitsme mandaadiga Kord ja Õiglus. Koos seitsmeliikmelise LDSP fraktsiooniga on neil 58 saadikukohta.

Kaheksaliikmeline Poolakate Valimisaktsioon ei kuulu ei koalitsiooni ega opositsiooni. Kuus saadikut kuuluvad fraktsioonitute segarühma.