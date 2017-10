ERR Barcelonas: Kataloonia ajakirjanikud Madridile alluda ei kavatse

Kataloonia autonoomia piiramisel on Hispaania keskvõim lubanud oma kontrolli alla võtta ka kohaliku omavalitsuse meediakanalid, mis on olnud iseseisvusmeelsed, kuid sealsed ajakirjanikud ütlevad, et nemad Madridi korraldustele alluda ei kavatse. Hispaania ajakirjandus on Kataloonia küsimuses polariseerunud nagu kogu ühiskond.

Kataloonia omavalitsuse meediagrupis on neli raadiokanalit ja kuus telekanalit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

TV3 on piirkonna populaarseim telekanal. Uudistetoimetus ja sealsed ajakirjanikud ütlevad, et nemad Madridi tsensuurile alluda ei kavatse.

"Me ei muutu sellepärast, et keegi Madridis ütleb, mida me peame tegema. Me teeme edasi seda, mida oleme alati teinud - edastame Kataloonia rahvale infot," rääkis TV3 uudistetoimetuse režissöör Joan Sagols.

TV3 direktori Vicent Sanchise päevad koosnevad nüüd põhiliselt intervjuude andmisest. "Aktuaalne kaamera" küsis, mida telejuht arvab sellest, et nende uudised ja Hispaania riigile kuuluva telekanali uudised pärinevad justkui eri maailmadest.

"Kui keegi mingil hetkel mõtleb, et ühel pool manipuleeritakse inimestega ja teisel pool mitte ja et nemad on näide mittemanipuleerimisest, siis võiks üks tarkade komitee Euroopa avalik-õiguslikest televisioonidest või kust iganes vaadata kuu aja jooksul Kataloonia ja Hispaania televisiooni ja otsustada, kes on tõele lähemal, kes on neutraalsem ja objektiivsem. Seejärel räägime edasi," vastas Sanchis.

Terav polariseerumine Kataloonia küsimuses ei ole üksnes omavalitsuse ja riigi televisiooni probleem, vaid ilmneb samamoodi erameedias ja kirjutavas ajakirjanduses. Õhk on pooltõdedest ja infosõjast paks.

"Kui tahad tõepoolest olukorda hinnata, siis võta mõlemad ja tee ise järeldused. Aga praegu on olukord selline, et kes on nii-öelda ühes leeris, tahavad lugeda selle seltskonna arvamust ja ei vaata teisele poole. Nii et olukord on selline. Kuni meie poliitikud otsustavad teha midagi mõistlikumat ja liitvamat, seni oleme sellises olukorras ja on tõsi, et see on meie ühiskonda palju lõhestanud," rääkis lehemüüja Laura.