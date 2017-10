Helme: õllepudel ja bensiiniliiter olgu 5 senti odavam kui Lätis

Helme ütles ETV saates "Foorum", et praegune aktsiisipoliitika on absurdne ja arusaamatu ning riik kingib Lätile lihtsalt maksuraha ära.

"Euroopas on umbes kaks riiki, kus õlu on kallim kui Eestis. Kui lihtsustada, siis Eesti aktsiisipoliitika peab olema selline: õllepudel on viis senti odavam kui Lätis ja bensiiniliiter on viis senti odavam kui Lätis. Ja meie laekumised on kuhjaga suuremad, kui kõrge aktsiisiga," lausus Helme.

Endise rahandusministrina IRL-i esindanud Sven Sester ütles, et Eesti küll kaotab aktsiisipoliitika tõttu kümneid miljoneid, kuid kõrgematest aktsiisimääradest on rahaline võit suurem.

"Oluline on, kui palju riik saab täiendavalt tulu seoses aktsiisituluga. Kui me aktsiisi ei tõstaks jääks eelarves vahendid laekumata," ütles Sester.

Rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ütles, et suhtub aktsiisidesse isikuliselt. Tema hinnangul pitsitab king kõige rohkem hoopis diislikütuse kõrge aktsiisi tõttu.

"Pärast eelarve vastuvõtmist tõstatan diislikütuse aktsiisi tõstmise. Autode täitmine käib Lätis, Venemaal. Võtame ette ümarlaua ja kutsume kokku kaasatud organisatsioonid. Siin hing valutab," ütles keskerakondlane.