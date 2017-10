Kolmapäev toob tormituule ja lumesaju, liiklusolud halvenvad

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub kagust 5 kuni 10, läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 8 kraadi, saartel on õhutemperatuur -1 kuni +4 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Eestis idapoolses osas pilvi vähe, läänes rohkem, kuid ilm peamiselt sajuta. Tuul puhub kagust 7 kuni 12, rannikul 15, saartel kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kraadist +4 kraadini.

Päeval lisandub merelt pilvi ning pärastlõunal hakkab saartel vihma, sekka lörtsi sadama. Sadu levib õhtuks mandrile ning läheb edasi ida suunas liikudes üle lumeks. Kagutuul tugevneb sisemaal iiliti 15, läänerannikul 20, saartel 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +3, saartel +6 kraadini.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond üle Läänemere ning muudab meie ilma sajuseks. Praeguse variandi järgi sajab öösel lund ja lörtsi, läänes ka vihma, päeval on sadu valgem kirdes ja vesisem edelas. Ida- ja kagutuul on öösel tormine, hommikuks nõrgeneb ning päeval pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on mandril 0 kraadi ümber, saartel valitsevad plussid.

Reedel jääb lahkuva madalrõhkkonna järel sajuhooge harvemaks. Sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadi ümber, päeval tõuseb valdavalt plusspoolele.

Laupäeva öö on kõrgrõhuharjas kuivem ja rahulikum, päeval läheneb loode poolt niiske ja soe madalrõhulohk, mis vihma-, mandril õhtu poole sekka ka lörtsipilvi kagu suunas kannab. Öö on miinustes, päev plussis.

Pühapäev on madalrõhkkonna servas üsna sajune, tuuline ning plusskraadides.