Ossinovski sõnul on sotsid valmis Tallinnas koalitsioonikõnelustel osalema

"Üldine arusaam, ehkki konkreetne otsus on Tallinna piirkonna teha, oli see, et kui Keskerakond näeb, et nad on valmis päriselt ausatel tingimustel koalitsiooni tegema ja tõsiselt võrdväärsete partneritena seda tegema, siis me kindlasti läbirääkimistelaua taha läheme ja seisame oma põhimõtete eest," ütles erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski "Aktuaalsele kaamerale".

SDE juhatuse liikmed Anto Liivat ja Inara Luigas ütlesid juba varem, et toetavad võimukõneluste alustamist Keskerakonnaga Tallinnas.

Liivati sõnul soovivad sotsid endale volikogu esimehe kohta ja ka mõnd abilinnapea kohta.

Liivat tunnistas aga, et sotside juhatuses on üksjagu inimesi, kes on koostöö osas Keskerakonnaga Tallinnas ettevaatlikud.

Sotside Tallinna piirkonna juht Rainer Vakra ütles, et kui ettepanek koalitsiooniläbirääkimisteks peaks tulema, siis on olemas tõenäosus, et nendega alustatakse.

Keskerakonna Tallinna nõukogu koguneb kolmapäeval ja seal otsustatakse, kuidas edasi minnakse.