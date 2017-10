Stalnuhhini sõnul tähendaks see olemasolevate gümnaasiumite sulgemist ja välistaks Narvas venekeelse gümnaasiumi avamise, eestikeelne õpe pole aga paljudele Narva põhikooli lõpetajatele jõukohane.

"See tähendab, et algab massiline ümberkolimine Tallinnasse, kus võimalused on hoopis teised. Narvas elamine jätab lapsele ainult ühe võimaluse minna kutsekooli, kuid Tallinnas elamine võimaldab tal saada gümnaasiumihariduse. See on meie linna hävitav poliitika ja juhul, kui selle reformiga minnakse edasi, siis ma jään opositsiooni. Ma ei liitu mingi teise nimekirjaga," kinnitas ta.

Keskerakonna Narva piirkonna esimees Andrus Tamm tunnistas, et erakonnakaaslase Stalnuhhini seisukoht on tekitanud valimised võitnud Keskerakonnas erandliku olukorra.

"Eks see on üks enneolematu olukord ja me ei tea ise ka, kuidas see kujuneb. Praegu fraktsioon ei loobu oma põhimõtetest ja riigigümnaasiumi ehitamise osas on üksmeel ja ka volikogu opositsioon on seda meelt. Kuidas koostöö jätkub on raske ennustada, sest see sõltub ikkagi Mihhail Stalnuhhinist," nentis ta.

Linnavalitsus on Tamme sõnul seda meelt, et haridusministeeriumiga tuleb koos edasi minna ja vastu töötama ei hakata.

Valimised võitnud Keskerakonnal on Narva volikogus enam kui kaks kolmandikku kohtadest.

Stalnuhhini sõnul toetavad aga riigigümnaasiumist loobumist vähemalt pooled Keskerakonnas volikokku valitutest ning haridusküsimustes võib volikogu lõhki minna.

"Praegu on kõik inimesed fraktsioonis üheskoos," ütles Tamm ja lisas, et vajadusel vaadatakse oma positsioonid ümber.