Järjekordne vabariiklasest senaator pidas Trumpi-vastase kõne

Otsusest teatamise puhul peetud kõnes kritiseeris ta teravalt oma parteikaaslase, president Donald Trumpi käitumist, teda siiski nimepidi nimetamata.

Flake on järjekordne vabariiklasest senaator, kes avalikult Trumpi vastu sõna võtab. Oma vastumeelsust Trumpi suhtes on ta väljendanud ka varem.

Senaator Bob Corker on samuti teatanud, et enam uuesti valimistel ei kandideeri ja nimetanud Trumpi valetajaks, kes kahjustab Ühendriikide positsiooni maailmas.

Trumpi regulaarseks kriitikuks on olnud ka Arizonat esindav senaator John McCain.

Tähelepanuväärseks parteisiseseks kriitikaks on peetud ka ekspresident George W. Bushi eelmisel nädalal peetud kõnet.

Senaator Flake ütles, et ei saa enam oma tõekspidamiste ja põhimõtetega vastuollu minna.

"Hoolimatu, ennekuulmatu ja ebaväärikas käitumine kiidetakse heaks ja öeldakse selle kohta, et "asjadest räägitakse nii, nagu need tegelikult on", kuigi tegelikult see ongi lihtsalt hoolimatu, ennekuulmatu ja ebaväärikas. Ja kui nii käituvad valitsuse tipud, siis seab see ohtu demokraatia. Selline käitumine ei näita tugevust - sest meie tugevus on meie väärtustes. See näitab hoopis rikutust ja nõrkust.

Mitmel pool USA meedias on aga märgitud, et Flake ja teiste Trumpi-kriitikutest vabariiklaste otsus uuesti mitte kandideerida on kasulik eelkõige Trumpile.