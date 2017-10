Politsei- ja piirivalveamet (PPA) alustab lähiajal meedias kampaaniat, mis on suunatud seksuaalse ja muu ahistamise vastu. Teavituse hinnaks on ligi 20 000 eurot.

PPA on kampaania teostaja leidmiseks kuulutanud välja riigihanke, milles märgib, et ahistamise üks vorme on ahistav jälitamine, mis muutus alates tänavu suvel seadusega süüteoks ning on karistatav rahalise trahvi või kuni ühe aastase vangistusega.

"Ahistavaks jälitamiseks loetakse teise isikuga korduva või järjepideva kontakti otsimist, tema jälgimist või eraellu sekkumist, kui see hirmutab või häirib teist isikut ning on tema tahte vastane. See võib tähendada ohvril järel käimist või jälitamist, pidevat helistamist või sõnumite saatmist, ka teise kohta info või

piltide avaldamist või tema kolleegide ja tuttavate häirimist, näiteks ohvrit laimavate kirjade saatmist. Ahistav jälitamine ei puuduta vaid täiskasvanuid, vaid ka lapsi ja noori, kes kaaslasi sotisaalmeedias järjepidevalt kiusavad," defineerib PPA ahistamist.

PPA lisab hanke kirjelduse juurde, et parim kuriteoennetus on inimeste teadlikkuse tõstmine süütegudest, mistõttu on vajalik kujundada norme lubatud käitumisest. Kampaania on eesmärk pole ohvrite abistamine, vaid teavituseks, et millised on normid ja et ahistav jälitamine on süütegu.

Politsei eesmärgiks on leidja tootja, kes looks 2-3 ahistava jälitamise ennetamise teemalist lühiklippi, lisatud on, need võivad olla, kas video, animatsioon või joonmeedia. "Kampaania esmane sihtgrupp on vanuses 15-45 aastat, lühiklipid peavad olema universaalsed, levitamise kanalid võivad olla vajadusel erinevad."

"Klippe jagatakse neid sihtgrupile sobivates kanalites. Lühiklippide omandiõiguse saab PPA ja võib neid edaspidi kasutada oma töös ja jagada kolmandatele osapooltele," kirjeldab PPA oma tellimimust. "Lühiklippide sisueesmärk on normikujundus lubatud ja lubamatust käitumisest ja on suunatud ahistavale jälitamisele nii füüsilises kui veebiruumis - jälitamine, sõnumid, pidev helistamine, messenger."

Lisaks märgib PPA, et ahistamine ei olene soost ega vanusest, välja tuua erinevad võimalused: naine meest, mees naist, naine naist/mees meest. Kampaania kestab kaks kuud, tänavu novembrist kuni detsembrini.