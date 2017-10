Raik rääkis ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et ta liitus IRL-iga siis, kui Eesti president oli Arnold Rüütel.

"See oli omamoodi protest, sest mina ja paljud teised minu põlvkonna inimesed, kes liitusid IRL-iga, soovisid Eestile teistsugust tulevikku. Hiljem muidugi selgus, et Rüütel sai presidendikohustustega hästi hakkama," märkis ta.

"Kandideerisin viimastel kohalikel valimistel valimisliidu Meie Narva nimekirjas ja seetõttu leidsin, et mul on mõttekam olla parteitu. Kavatsen volikogu opositsioonis aktiivselt tegutseda ja seda juhtides on mul parem olla parteitu. Tegin konkreetse sammu. Ma ei ole uhke, kuid see on minu otsus," nentis ta.

Raik kinnitas, et ei kavatse praegu ühegi teise parteiga liituda. "Praegu on minu jaoks väga tähtis Narva ja selle venekeelne elanikkond. Ma näen, et tulemuste saavutamiseks on mul kergem olla parteitu," kinnitas ta.

2013. aasta valimistel kandideeris toonane Tartu ülikooli Narva kolledži direktor Raik, olles ise IRL-i liige, hoopis sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

Viimastel kohalikel valmistel sai Raik 1490 häält ja tegi linnas parima tulemuse.