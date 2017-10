Tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit kavatsevad neljapäeval sõlmida kokkuleppele alampalga osas, mis tähendab, et tõenäoliselt tõuseb alampalk järgmisest aastast 500 euroni.

"Kokkulepe on kindel," ütles Peterson kolmapäeval usutluses Ainar Ruussaarele ERR-i uudisteportaali saates "Otse uudistemajast."

Ta selgitas, et alampalga tõstmine on seotud tööviljakusest lähtuva kindla valemiga. Petersoni sõnul on ametiühingute sooviks, et alampalk tõuseks 40 euro kaupa aastas ning 500 eurot oli hetkel tööandjate poolt parim pakkumine. "Paraku on tööviljakus olnud viimastel aastatel üsna mage."

1000-eurost alampalka on välja pakkunud näiteks Indrek Neivelt ja Edgar Savisaar. "Poliitikud on võtnud suuri summasid ette, aga see ettepanek peab ka realiseeruma, kõnelused toimuvad ikkagi ametiühingute ja tööandjate vahel. 1000 eurot pole praegu pole realistlik, kuigi tõenäoliselt kunagi see tuleb. Praegu oleks see ehk Tallinnas mõeldav, kuid mujal Eestis mitte."

Peterson tõi välja, et 500 euro suurune alampalk, on üks parimaid Ida-Euroopas riikide seas, erandiks on Sloveenia 700 euroga. Põhjuseks on tema sõnul see, et Sloveenia on Austria ja Saksamaal külje all.

Peterson ütles veel, et ametiühingte keskliit ei aja tööandjatega suheldes agressiivset poliitikat. "Ametiühing ei pea olema tööandjale vaenulik, oleme sellest välja kasvanud. Suudame töötada nii, et tööandjad on õnnelikud ja töötajad veel õnnelikumad. Tööandja ei pea ametiühingut kartma, vaid austama."

Ta möönis, et Eestis on märgata tööandja suhtes lojaalsuse kadumist. "Lojaalsus on töösuhetes alla käinud, mõnikord joostakse ka kümne euro pärast mujale."