"Jah, tõuseb. Meil on seotud ta protsendiga alampalga määrast. Seadus ütleb, et ta võib olla kuni 20 protsenti alampalga määrast," ütles Pajula ERR-ile.

Tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit kavatsevad neljapäeval sõlmida kokkuleppele alampalga osas, mis tähendab, et tõenäoliselt tõuseb alampalk järgmisest aastast 500 euroni.

Tallinna linnavolikogu määruse " Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 12,2 protsenti vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

Ujulaga lasteasutuses, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 13,4 protsenti valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

"Seega oleks enamustes lasteaedades uueks vanema osaks senise 57,34 euro asemel 61 eurot ja ujulaga lasteaedades senise 62,98 euro asemel 67 eurot kuus. Tõuseb automaatselt tulenevalt määrusest sarnaselt alampalgaga 6,38 protsenti," selgitas Pajula.

Tegelikult ei ole ühelgi omavalitsusel alampalga tõusu tõttu automaatset sundi tõsta lasteaia kohatasu. Lasteaia kohatasu võib jätta ka samaks, langetades kohatasu protsendi määra alampalgast. Paljud omavalitsused aga seda ei tee ning varjavad seda võimalust.

"Kuna uus alampalgamäär hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2018 ja just on toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimised, siis ootaks ära uue volikogu valitsusprogrammi või koalitsioonileppe, sest uuel volikogul on võimalus ka seda määrust muuta," lausus Pajula.

Ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson ütles kolmapäeval ERR-i saates "Otse Uudistemajast", et alampalga tõusus on sisuliselt kokku lepitud. Järgmiseks aastaks kehtestatakse alampalgaks 500 eurot. Ta loodab, et järgnevatel aastatel hakkab alampalga tõus olema vähemalt olema 40 eurot aastas.