Alampalk tõuseb "Euroopa tasemele" keskmisest palgast

"Viimased viis aastat tõusis alampalk 10 protsenti aastas ja oli kiirem keskmise palga tõusust. See tähendab, et miinimumpalga suhe keskmisesse palka on nüüd Eestis 40 protsendi lähedal ja see on sarnane tase nende Euroopa riikidega, kus miinimumpalk on kehtestatud," rääkis Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Suure tõenäosusega sõlmitakse neljapäeval alampalga tõusu kokkulepe ja see tõuseb uuest aastast 500-le eurole. 2017. aasta alampalga määr on 470 eurot.

"See tähendab varasemate aastate 10 protsendise tõusu asemel 6,4-protsendist kasvumäära ehk sisuliselt on see üsna lähedal numbrile, mida on prognoositud tuleva aasta keskmise palga kasvuks," sõnas Soosaar.

Soosaare hinnangul võisid alampalga varasematest aastatest madalamat tõusumäära mõjutada uuest aastast kehtima hakkavad tulumaksu muudatused, mis tähendavad madalapalgalistele netopalga kasvu.

Ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson ütles kolmapäeval ERR.EE saates "Otse Uudistemajast", et alampalga tõusus on sisuliselt kokku lepitud. Järgmiseks aastaks kehtestatakse alampalgaks 500 eurot. Peterson avaldas ka lootust, et edaspidi hakkab alampalga tõus olema vähemalt 40 eurot aastas.