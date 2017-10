Putin: majanduskasv ei rahulda mind

"Praegune majanduskasv ei saa meid rahuldada, see tuleb viia tasemele, mis on maailma keskmisest kõrgem. Esialgu takistab selle ülesande täitmist hulk struktuurseid piiranguid. Nende ületamiseks peab rakendama uued kasvuallikad. Need on eelkõige moderniseerimisest tulenev tööviljakuse kasv ja uute moodsaimate tehnoloogiatega tööstusobjektide käivitamine," alustas president VTB panga korraldatud konverentsi "Venemaa kutsub", märkides, et selleks on vaja järjekindlalt parandada Vene ärikliimat ja kaadrite ettevalmistust.

Kasvu teine allikas on Putini sõnul Vene majanduse ekspordivõimekuse suurendamine.

"Viimasel ajal on selles suunas tehtud paljugi. Suureneb tooraine-väline ja energeetika-väline eksport. Tänavu on kaheksa kuuga see näitaja suurenenud 18,6 protsenti 77 miljardi dollarini, seda on 35 protsenti Venemaa ekspordist," ütles president, mainides masinaehituse ja põllumajanduse saavutusi.

"Aastal 2016... eksportisime toiduaineid ja põllumajandustoodangut 4,9 protsenti rohkem 17,1 miljardi dollari eest. Sama aastaga müüsime relvi 15,3 miljardi dollari eest, põllumajandustoodangu eksport ületas relvade oma," kiitis president põllumehi.

"Veel üks Vene majanduse kasvu allikas on haridus-, tervishoiu-, sotsiaalvaldkonna ja riigihaldussüsteemi tõhustamine. See tähendab digitaliseerimist, teabetehnoloogia laia rakendamist," lisas Putin, lubades jätkata majanduse mitmekesistamist ja selle läbilöögivõimeliste valdkondade toetamist.