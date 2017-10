Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Novembrist jõustub platvormipõhist taksovedu reguleeriv seadus, mis toob Uberi- ja Taxify-sugused ettevõtted senisest õiguslikust vaakumist välja. Teisipäeval majandusministeeriumilt sel teemal ülevaate saanud riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester kinnitas, et ettevalmistused seaduse rakendumiseks on tehtud.

Ei maksa uskuda, et kohalik võim pole Toompeaga seotud. Vastupidi, seos on väga tugev, kirjutab poliitikakommentaaris ERR-i ajakirjanik Toomas Sildam.

Hispaania majandusminister Luis de Guindos ütles parlamendile, et iseseisev Kataloonia peaks lahkuma Euroopa Liidust ja euroalast ning see võib otseselt kahjustada regiooni majandust.

Rajoy ütles kolmapäeval parlamendis kõneldes ka seda, et üks Hispaania valitsuse prioriteete on taastada Kataloonia "normaalsus ja seaduslikkus".

Ettevõtete registri andmetel on enam kui tuhat firmat kolinud oma juriidilise peakontori Katalooniast välja selleks, et vältida iseseisvusreferendumist tulenevat ebakindlust. Selle tõttu on Madrid kärpinud ka majanduskasvu prognoosi, vahendas Reuters.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel