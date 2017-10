Parlamendiparteidest on aasta algusega võrreldes kaotanud enim liikmeid IRL ja Reformierakond ning juurde võitnud Keskerakond ja EKRE.

Kuivõrd erakonnad on täna teatanud nii uutest liitujatest kui ka lahkujatest, võrdles ERR.EE erakondade majandusaasta aruannetes välja toodud 2016. aasta lõpu liikmete arvu ja täna äriregistris olevaid andmeid. Neist selgub, et enim on liikmeid kaotanud IRL ja võitnud Keskerakond.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli IRL-i liikmeskond 9215, täna kuulub IRL-i 8868. Ehk erakond on kaotanud pea kümne kuuga 347 liiget, mis on parlamendiparteidest suurim langus.

Lahkujate tegelik arv on suuremgi, sest selle ajaga on olnud ka erakonnaga liitujaid. Sama käib ka teiste erakondade kohta.

Teisel kohal "lahkujate edetabelis" on Reformierakond, kelle liikmeskond on aasta algusega võrreldes vähenenud 119 võrra.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmeskond on vähenenud 99 ning Vabaerakonna oma 40 liikme võrra.

Kahel erakonnal on õnnestunud ka oma liikmeskonda kasvatada. Eesti suurima liikmeskonnaga Keskerakonnas on tänase seisuga 14826 liiget, mida on 154 inimese võrra enam kui aasta algul.

Oma liikmeskonda on suutnud kasvatada 98 liikme võrra ka EKRE.