Kurdistani valitsus tegi Iraagi keskvõimule ettepaneku dialoogi alustada

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Novembrist jõustub platvormipõhist taksovedu reguleeriv seadus, mis toob Uberi- ja Taxify-sugused ettevõtted senisest õiguslikust vaakumist välja. Teisipäeval majandusministeeriumilt sel teemal ülevaate saanud riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester kinnitas, et ettevalmistused seaduse rakendumiseks on tehtud.

Ei maksa uskuda, et kohalik võim pole Toompeaga seotud. Vastupidi, seos on väga tugev, kirjutab poliitikakommentaaris ERR-i ajakirjanik Toomas Sildam.

Samas teatas Iraan kolmapäeval, et pärast iseseisvusreferendumit suletud piiripunkt Kurdistaniga on taas avatud.

Peaminister Haider al-Abadi on varem öelnud, et läbirääkimiste eeltingimuseks on kurdide iseseisvusreferendumi tühistamine. Hetkel Türgis ja Iraanis visiidil viibiv peaminister pole kurdide kolmapäevast avaldust veel kommenteerinud.

Teade andis seega mõista, et pingelises sisepoliitilises olukorras toimunud sõjaoperatsioon on lõppenud.

