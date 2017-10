Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et büroo müügist saadud tulu eest saab erakond katta oma kohustused.

"Novembrikuus valitud erakonna uue juhatuse üks esmaseid olulisi ülesandeid oli tuua selgust ja leida lahendusi erakonna keerulistes rahaasjades. Selgus, et mitmete varasemate otsustuste tõttu oli paraku ainus variant erakonna büroo müük," tõdes Korb, kes lisas, et otsus ei sündinud kergekäeliselt, kuid oli erakonna jaoks vajalik.

Ta sõnas, et müügisumma on rahuldav, kuid tuleb arvestada, et erakonnal oli ja on üleval mitmeid rahalisi kohustusi. Näiteks tuli eelmise aasta septembris ilmsiks, et erakonna varasem peasekretär Priit Toobal on endise esimehe Edgar Savisaare juhtimisajal allkirjastanud 2014. aastal garantiikirjad 730 000 euro väärtuses osaühingule Midfield, märkis erakond pressiteates.

Arbitraažikohus leidis septembri alguses, et erakonnal tuleb tasuda 533 000 eurot, millele lisandus mitukümmend tuhat eurot õigusabikulusid. "Arbitraažikohtu otsus on erakonnal praeguseks täidetud," ütles Korb.

Samuti on Keskerakonna vastu nõudeid Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonil, millest suurim on ettekirjutus 220 000 euro väärtuses. Käimasolevas kohtuasjas võib erakonna vastu tekkida veelgi nõudeid.

"Tänu büroo müügile suudame erakonna praegused ja võimalikud rahalised nõuded katta,“ kinnitas peasekretär. Korb lisas, et hetkel otsitakse uut büroopinda ning uue pinna leidmiseni jätkab erakond maja uue omanikuga kokkuleppel tööd senises asukohas.

"Kindlasti saab meie uus büroo olema senisest töötaja- ja külastajasõbralikum ning paremini ligipääsetav nii jala, auto kui ka ühistranspordiga," ütles Korb.

BC 31 Holding OÜ juhatuse liige on soomlasest ettevõtja Arto Kalevi Autio.

Ärileht on kirjutanud, et põhimõtteliselt on Autio rahakate soomlaste Eestisse tooja ja usaldusisik. Tema on see, kelle poole pöördutakse, kui soovitakse Eesti kinnisvarasse investeerida. Ta on kümnete firmade juhatuses ja oma sõpradele n-ö vara- või fondihaldur. Üks tema põhikliente on soomlasest kinnisvaramiljonär Heikki Juhani Soini.

Muu hulgas on Autio ja Soini ostnud kinnisvara Tallinna kesklinnas magusas kohas, näiteks aadressil Adamsoni 10, Westholmi gümnaasiumi kõrval, aga ka Sakala tänaval. Aadressil Tammsaare tee 89a asub aga neile kuuluv 2621-ruutmeetrine elamumaa. Põhja-Tallinnas kuuluvad neile Tallinna Masinatehase maad, millest 40% kuulub ärimees Heiti Häälele. Veel on portfellis kinnisvara nii Pärnus, Maardus kui ka Narva-Jõesuus.