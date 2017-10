Bloomberg: Brexit oli kõige lollim asi, mida üks riik on endaga teinud

"On tõeliselt raske mõista, miks üks riik, millel läks nii hästi, soovis end hävitada," vahendasid Politico ja Guardian suurettevõtja sõnu.

"Ma ütlesin tookord, et minu arvates oli see kõige lollim asi, mida üks riik on eales teinud, kuid siis me Trump-asime selle üle," märkis ta viidates Donald Trumpi võidule USA presidendivalimistel. (inglise keeles "... but then we Trumped it” - Toim.)

"Üks asi, mis kahjustab nii Ameerika Ühendriike kui ka Ühendkuningriiki, on see, et meil on töötajaid - mitte palju, kuid mõningaid -, kes hakkavad ütlema, et nad ei taha siin töötada, et kas me ei võiks kuhugi mujale ümber kolida. See riik ei armasta immigrante," selgitas Bloomberg.

"Kogu see jutt Washingtonis - sõnadel on tagajärjed. Sõltumata sellest, kas me muudame immigratsiooni puudutavaid seadusi või mitte, on üldine tunne üle maailma see, et Ameerika ei olen enam vaba ning külalislahke koht ja väga paljud inimesed ei taha sinna enam minna. Ja sama asi on juhtumas Ühendkuningriigiga Brexiti tõttu," lisas ta.

"Brexit ei ole tark tegu ja sellest pääsemine saab olema väga raske ja väga valulik. See kahjustab tootjaid. Juba minnakse mujale teistesse linnadesse [Euroopas], meie sealhulgas," lausus Bloomberg.