Kuu tagasi eetris olnud "Pealtnägija" loos väitsid Tallinna esindajad, et vanalinna pikaajaliste ja kahjulike üürilepingute vaidlustamine on kallis ja perspektiivitu. Nüüd selgub, et kui ärimeeste puhul tõsteti käed üles, siis galeriste, käsitöömeistreid ja teisi MTÜ-sid suudab linn pigistada küll.

Üks selline on MTÜ Meistrite Hoov, kellel on linnaga 60-aastane üürileping aadressil Vene 6.

Meistrite Hoovi juht, tuntud ehtekunstnik Jaan Pärn, kelle tööd on kaunistanud nii Helle Meri kui Ingrid Rüütlit, näitas “Pealtnägijale” missuguses halvas seisus oli kompleks enne, kui tema selle 1999. aastal enda kätte sai.

Kompleks tuli MTÜ-l renoveerida ja investeerimiskohustus oli umbes 178 000 eurot. Lisaks üür 1,5 eurot ruutmeetri eest kuus, mida korrigeeritakse vastavalt tarbijahinnaindeksile. Turistide hulgas populaarses hoovis tegutsevad muuhulgas klaasikunstnik, keraamik ja puidumeister.

Pärn ise kuulutati 2014 aukodanikuks Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamise eest. Probleem tekkis aga sellest, kui Pärn ehitas hoone pööningule välja külaliskorterid.

Pärn selgitas, et 1999. aastal ei läinud pööningud ja katusealused kasuliku pinna alla, ja ta nägi selles võimalust ehitada välja külalistetoad, sest sinna kunstniku ateljeed kauplust teha ei saa.

Kokku kuus korterit ehitati kõigi lubade ja kooskõlastustega, aga lahkheli tekkis siis, kui linn hakkas ka nende eest üüri nõudma. Kuna see jäi linnaga sõlmitud üürilepingus reguleerimata, leiab Pärn, et see on ülekohtune.

"Kui linn on kaks aastat minuga nõu pidamata, ilma minu allkirjata lepingu lisal esitanud mulle arveid ka selle juurdeehitatud pinna eest, siis vastukaaluks mina pidin esitama linnale arve lähtudes renoveerimise ruutmeetri hinnast. Ja see 300 ruutmeetrit tegi kokku kuskil 150 000 eurot. Ma ei eelda selle raha saamist, aga ma eeldan, et see pind on minu kasutada," selgitas Pärn oma mõttekäiku.

Praegu on omapärane patiseis. Linn esitab tuima järjekindlusega arveid, Pärn arvutab sealt külaliskorterite osa maha ja maksab selle võrra vähem. Kuna see kestab nii juba aastaid, tunnistavad mõlemad pooled, et tüli lõpeb ilmselt kohtus.

Kesklinna vanem Taavi Pukk tunnistab, et tegu on keerulise vaidlusega ja võimalik kohtuvaidlus võib kesta aastaid.

Galerii pidajad barrikadeerusid tornidesse

Veel markantsem vastasseis on tekkinud Müürivahe tänavas Hellemanni ja Munkadetaguse tornis, kus praegused asukad on UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvasse torni sisuliselt barrikadeerunud ega lase linnaametnikke sisse. Alates aastast 2009 on pinnal tegutsenud MTÜ Kutluurikokteil, kes avas torni külastajatele igapäevaselt.

Tornid on piletiga külalistele avatud ja lisaks tegutseb seal galerii. Läinud kevadel teatas Tallinna kultuuriamet, et lõpetab lepingu MTÜ-ga, mida veavad ema ja tütar Adrikornid, ja kuulutavad välja uue üürikonkursi.

Kultuuriameti juhataja Aini Härm selgitas, et üüri hind oli põhjendamatult madal. "Ja meie andmetel tegeleti seal, mitte ainult näitamise, vaid ka ärilise tegevusega ehk siis müüdi pileteid. Pindadel on madalad üürid ja seetõttu me otsustasime, et uurime välja, mis on see turuhind."

Tõesti, MTÜ maksis siiani kahe torni ja jupi linnamüüri kasutamise eest ehk 230-ruutmeetri eest kuus 402 eurot ehk paarkümmend senti vähem kui kaks eurot ruutmeetrist.

Hellemanni ja Munkatetaguses tornides määras kultuuriamet aga tänavu kevadel toimunud üürikonkursi pakkumisega kahe keskaegse torni alghinnaks 2,5 eurot ruutmeetrist. Ema-tütar Kultuurikokteilist tahtsid samuti osaleda, aga siin läheb nende jutustus eriti üllatavaks. Nad väidavad, et salapärased isikud sõna otseses mõttes blokeerisid õigel ajal pakkumise esitamise. Aini Härm peab sellist versiooni fantaasiaks.

Lugu läheb koomilisemaks, sest ka ainus pakkuja, kes jõudis õigeks ajaks oma avalduse esitada, tegelikult põrus. Ainsaks pakkujaks oli MTÜ Old Tower. Teda ei kuulutatud võitjaks seepärast, et segastel asjaoludel kandis vastloodud MTÜ pakkumise osalustasu lihtsalt valele pangakontole. Konkurss tühistati ja Kulutuurikokteilile kukkus sülle justkui uus võimalus, kuid nad ei võitnud ka teisel katsel.

Kultuurikokteil pakkus 1500 eurot kuus ja Old Tower 1801 eurot ehk 7,8 eurot ruutmeeter. On mitmeid näiteid, kus linn lubab enampakkumise korraldamisel senisel rentnikul asuda võitja pakkumise asemele, makstes ise tema pakutud summat, seda aga sel juhul ei võimaldatud.

Kes on uus võitja? Torkab silma, et vahetult enne talvist konkurssi loodud Old Toweri põhikiri on justkui Kultuurikokteili pealt maha viksitud. MTÜ asutaja on seni juuksuri- ja iluteenuseid pakkuv Arritor OÜ ja on ilmne, et see loodi spetsiaalselt tornide majandamiseks.

"Meil ei olnudki sellist põhimõttelist nõudmist, et oleks eelnev või pikaajaline kogemus. Võib-olla ta palkab Jüri Kuuskemaa endale asju korraldama. Meie ei tea ja me ei ole küsinud ka äriplaani," tunnistas Aini Härm.

Kui "Pealtnägija" küsis MTÜ juhilt Vladimir Paškovskilt, millised on tema kultuuritegevuslikud plaanid kahes linnamüüri tornis, ei soovinud ta neid enne sissekolimist avada.

Kultuuriameti juht osutas, et ka senise rentniku enda viimane majandusaasta aruanne on esitamata ja 2015 aasta aruandes väidab Kuluurikokteil, et neil ei ole tornides ühtegi töötajat. Lea ise kinnitab, et koos tema ja tütar Kadiga tegutsevad tornis seitse inimest ja palka maksab ta neile FIEna.

Segases loos on veel üks pööre. Nimelt pidid senised rentnikud juba suve alguses välja kolima, aga keeldusid. Veel enam, nad palkasid torni turvamehe, kes ei lase ametnikke sisse.

Aini Härm märkis, et uksele on võetud turvamehed, kes linnaametnikke lihtsalt sisse ei lase. "Selge on see, et me ei hakka ka pileteid ostma, et oma varale ligi pääseda."

Praegu on siis seis selline, et nii linn kui tornidesse barrikadeerinud MTÜ andsid teineteist vastastikku kohtusse. Kevadel toimunud üürikonkursi võitja ootab piltlikult ukse taga.