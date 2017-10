Ryan: kongress ei püüa sel aastal Obamacare'i asendada

Ryan ütles intervjuus Reutersile, et kongress peaks Obamacare'i juurde tagasi tulema 2018. aastal.

"Ma arvan, et see on midagi, mida me peaksime tegema järgmisel aastal," sõnas ta.

Esindajatekoda kiitis vabariiklaste tervishoiureformi eelnõu versiooni heaks, kuid senat ei ole suutnud seda siiani teha, vaatamata sellele, et vabariiklased on seitse aastat lubanud endise presidendi Barack Obama tervishoiusüsteemi tühistada ja asendada.

Obamacare'ist loobumine oli president Donald Trumpi valimiskampaania peamine lubadus.