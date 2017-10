Rootsi võimud: lähiaastatel "läheb kaduma" 33 000 varjupaigataotlejat

See tähendab, et võimud on oma juulikuist prognoosi langetanud ning viimasel ajal on riiki saabuvate taotlejate hulk märkimisväärselt vähenenud, vahendas Yle.

Arv ei sisalda neid inimesi, kes tuuakse riiki ümberpaigutamise programmi kaudu Kreekast ja Itaaliast.

Samuti prognoosib migratsiooniamet, et keelduva vastuse saanud ja riigist lahkumise korralduse saanud varjupaigataotlejatest kaob järgneva paari aasta jooksul võimude vaateväljast umbes 33 000 inimest. Seda kas siis lahkudes Rootsist iseseisvalt või jäädes riiki ebaseaduslikult.

Praeguseks riiki saabunud varjupaigataotlejate dokumentide menetlemine on kulgemas aga niivõrd aeglaselt, et osa 2015. ja 2016. aastal esitatud taotlustest jõuab reaalse menetluseni alles 2018. aastal.

Üks oluline põhjus on näiteks see, et paljude taotlejate tegelike vanuste kindlaks tegemiseks vajalikud ekspertiisid võtavad varem arvatust rohkem aega.