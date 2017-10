Valimisliit Ühinenenud Kogukonnad sai Lääne-Nigula volikogus küll absoluutse enamuse, kuid otsustas siiski luua koalitsiooni SDE-ga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uue omavalitsuse vallavanema kandidaat on senine Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

"Lääne-Nigula vald on ühinenud vald, tekkinud viie valla ühinemisel ja meie kindel seisukoht oli see, et ühinenud valda tuleb ehitada üles laiapõhjalisel alusel. Meie eelmine ühinemiskogemus näitas, et see on kõige parem variant, kui asja teha laiapõhjaliselt," rääkis Lõhmus.

Sotsiaaldemokraatidele kuulub kokkuleppe kohaselt volikogu esimehe koht. Selle kandidaat on Lääne maavanem Neeme Suur, kes pidi oma senisest ametist aga loobuma, sest maavanem ei tohi osaleda volikogu töös.

"Kuna ma olen kandideerinud ja lubanud esindada inimesi kohalikus omavalitsuses, siis olen ka esitanud riigihalduse ministrile avalduse ametist vabastamiseks ehk ma olen valmis minema volikogusse tööle," ütles Suur.

Koalitsioonile kuulub Lääne-Nigula volikogu 25 kohast 20.