Peagi kahe kuu eest, 5. septembril, teatas rahvusvaheline teadlaste rühm, et on avastanud osade Eesti ID-kaartide kiibis turvariski. Kuigi teoreetiline risk ei puuduta igapäevast tegutsemist ja kõik kaardid ei ole "vigaste" kiipidega, soovitati kindlustunde suurendamiseks kasutada mobiil-ID-d. Kuivõrd palju on soovitust kuulda võetud?

Mobiil-ID lepingute sõlmimise info on olemas politsei- ja piirivalveametil. ERR.ee palvel edastatud kahe kuu statistika näitab, et augusti lõpus sõlmiti mobiil-ID lepinguid paarisajal juhul.

Enne 5. septembrit on näha mobiilse isikutuvastamise lepingute sõlmimises madalseisu. See annab 5. septembriks märgatava tõusu: nõudlus kerkib saja kandist järsku kolmekordseks ehk enam kui 300-le.

Septembri keskpaigaks ehk ID-kaardi turvalisusega seotud arutelude tipphetkel on näha ka kaht kõrgpunkti: need on 9. ja 14. september, mil üle 400 inimese soovib endale mobiil-ID-d. Samas ei saa väita, et aktiivsus oleks pidevalt kaardi suhtes negatiivsete uudiste järel kõrge, sest lepingute sõlmimise hulk kõigub pidevalt, ka vahetult pärast 5. septembrit.

Ilmselt aga kergitas teoreetilise turvariski leidmine septembri jooksul inimeste huvi siiski piiisavalt märgatavalt, sest oktoobris on näha väikest langevat trendi, endiselt tõusude ja langustega.

Möödunud nädala lõpuks langes huvi mobiil-ID vastu alla kahesaja ehk lepingute sõlmimise aktiivsus on enam-vähem samal tasemel, kui kaks kuud tagasi, enne teoreetilise turvariski avastamist osal ID-kaaride kiipidest.