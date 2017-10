Kirurgid lihvisid oma oskusi kopsuoperatsioonide tegemiseks uudsel moel

Eesti kirurgid õppisid koos Balti riikide ja Põhjamaade kolleegidega uut kirurgilist meetodit suurte kopsuoperatsioonide läbiviimiseks. Uute võtete abil on võimalik kopsu opereerida kõigest mõne sentimeetri suuruse sisselõike kaudu, mis tähendab, et patsient taastub kiiremini ja võimalused operatsioonitüsistusteks on väiksemad.

Endoskoopilisi operatsioone, mis tähendab, et kirurg viib väikeste sisselõigete kaudu patsiendi kehasse kaamera, klammerdaja ning skalpelli ja opereerib videopilti vaadates, on tehtud juba paarkümmend aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Doktor Diego Gonzalez-Rivas, kelle noa alt käib aastas läbi keskmiselt 800 patsienti, näitas Põhja-Eesti regionaalhaiglas aga oma meistriklassis kõige uudsemat metoodikat rindkerekirurgias.

"Me oleme suutnud torakoskoopilise operatsiooni, kus siiani tuli teha mitu 17-20 sentimeetri pikkust sisselõiget, viia selleni, et auk on kõigest 3 sentimeetri suurune. Seega on patsiendi taastumine märksa kiirem, vähem valulik ja ta peab haiglas viibima lühemat aega. Tegelikult võib ta koju saada paari päeva pärast,

kui mingeid komplikatsioone ei ole," selgitas Coruña ülikooli haigla ja Shanghai kopsukliiniku kirurg.

PERH-i kirurgid on uuel viisil torakoskoopilisi operatsioone teinud kahe aasta jooksul 150 korral, ent nüüd lihvitakse oma oskusi kõige detailsemal tasemel.

Meistriklassi neljast operatsioonist kolmel juhul oli patsient küll üldnarkoosis, kuid hingas ise, mis omakorda tähendab kergemat taastumist narkoosist.

"Tänu sellele meetodile, kuna ta on vähem invasiivne, vähem traumaatiline, me saame pakkuda kirurgiat, mis on tegelikult ainus tervistav raviviis kopsuvähi puhul. Saame pakkuda rohkematele patsientidele, sest sageli me peame opereerima suhteliselt eakaid inimesi ja see omakorda seab kirurgiale teatud piirid ette," ütles PERH-i kardiotoraalkirurgia keskuse ülemarst Tõnu Vanakesa.

Tema kinnitusel on uus meetod saanud eelistatuimaks operatsioonivariandiks ja nii saab aidata ka neid patsiente, kellele ei sobiks lahtised rindkereoperatsioonid.