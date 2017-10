Politsei korraldas Pärnu ehitusplatsidel kontrollreidi

Tööpäev oli alles alanud, kui politsei- ja piirivalveameti ning maksu- ja tolliameti töötajad objektile jõudsid. Osa sisenes, teised seisid väljaspool ja nii oli kerge märgata neid ehitajaid, kellele selline visiit meele järele ei olnud.

Oli neidki, kes üritasid objektilt lihtsalt minema jalutada, osa läks väidetavalt autost dokumente tooma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui inimene teab, et ta on registreerimata, siis üldjuhul ta üritab vältida meie kontrolli. Selle nimel me töötamegi, et neid juhuseid vähendada," lausus Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Peters.

Seadus võimaldab neid, kes reeglitest kinni ei pea, karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või isegi määrata aresti.

"Pärnus me oleme siin teinud korduvalt mitmeid reide ja oleme avastanud siin seadusliku aluseta töötavaid isikuid. Küll kolm-neli inimest korraga, kuid kõige rohkem juba kümme tükki korraga.

Ebaseadsliku tööjõu kasutamine ei paranda ettevõtete olukorda, toonitab maksu- ja tolliamet .

"Ega see ettevõtjatele lahenduseks ei ole. Tihtipeale oma käikudega koos politseiga me jõuame nende juhtumite järele ja kõikidel rikkumistel on oma tagajärjed," rääkis maksu-ja tolliameti juhtiv maksuaudiitor Kaia Kollo.

Kollo ütleb, et tulevikus võib juhtuda, et e-maksuametis tehakse teistele nähtavaks ka kõik rikkumised ja see pole kindlasti meeldiv.