Allkirjastamistseremoonia oli Euroopa Liidu tasandil esimene avalik saam elektroonilise allkirja kasutuselevõtus.

"Mul on hea meel, et saame täna allkirjastada niivõrd tähtsa regulatsiooni elektrooniliselt. Eesti on digitaliseerumisprotsessis üks liidreid. Peaksime kasutama Eesti ELi nõukogu eesistumist kui võimalust edendada digitaalseid lahendusi," sõnas Antonio Tajani.

"Olen veendunud, et varsti allkirjastame niiviisi kõik oma seadusandlikud aktid – lihtsalt seetõttu, et see on loogiline. Elektroonilised allkirjad aitavad hoida kokku paberit, aega ja raha," ütles Matti Maasikas Euroopa Liidu seaduste allkirjastamise kohta.

Eesti ELi nõukogu eesistumine, ELi nõukogu peasekretariaat ning Euroopa Parlament valmistasid ühiselt ette pilootlahenduse õigusakti elektrooniliseks allkirjastamiseks. Parlament ja nõukogu peasekretariaat jätkavad protsessi arendamist.

Euroopas on elektrooniline allkiri äriasjades, toimingute teostamisel ja kohustuste väljendamisel õiguslikult samaväärne käsitsi antud allkirjaga.